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Интерфакс-АВН

Российским военным передана партия истребителей Су-57 и Су-35

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерству обороны России передана очередная партия истребителей Су-57 и Су-35, сообщило правительство РФ в четверг.

"Новые самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками министерства обороны", - говорится в сообщении.

"Поставки идут в рамках выполнения ГОЗ и до конца 2023 года российские войска получат самолеты следующей очереди", - сказал заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Сегодня авиастроительные предприятия России набирают хороший темп производства, продолжая поставлять боевую технику нашим войскам", - сообщил он.

"ВКС России получили партию Су-57 в рамках плана исполнения гособоронзаказа текущего года. Остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции", - сказал генеральный директор "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь.

"Мы также передали уже третью в текущем году партию Су-35С. В производстве в высокой степени готовности находятся самолеты следующей очереди", - сообщил Слюсарь.

По официальным данным, Су-35 - сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++, предназначенный для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов войск. Су-35 вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет. Боевая нагрузка - 8 тонн. Истребитель может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность полета достигает 3,4 тыс. км.

По официальной информации, Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полёт состоялся 29 января 2010 года.

Первый серийный Су-57 поступил на вооружение ВКС РФ в конце 2020 года. Согласно контракту, к 2028 году должно быть произведено 76 истребителей пятого поколения, которыми укомплектуют три авиаполка.

Отличительные особенности истребителей пятого поколения - сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия. Сообщалось, что первые Су-57 выпускаются в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30-го производства Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года.

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Мантуров Денис
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2020-й год
Гособоронзаказ
Истребитель 5 поколения
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