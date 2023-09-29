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Известия.ru

Военный эксперт назвал причину пешего контрнаступления ВСУ

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Военный эксперт Литовкин: ВСУ наступают пешком от безысходности

Вооруженные силы Украины наступают пешком от безысходности. Об этом 28 сентября «Известиям» заявил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.


Ранее в этот день руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете Wall Street Journal сообщил, что большая часть украинского наступления «сейчас проходит пешком».

«Конечно, неэффективно. Техника у них есть, но они ее берегут, она им нужна. Для того чтобы наступать с техникой, нужно иметь преимущество в воздухе, чтобы господство в воздухе было на твоей стороне. Иначе всю твою технику разобьет авиация противника. Поэтому они переходят в пеший, пытаются просочиться через наши боевые порядки. Они избрали такую тактику от безысходности», — сказал Литовкин.

26 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что контрнаступление Украины захлебнулось, так как страна несет большие потери и разрушает свою инфраструктуру. Он отметил, что Украина активно применяет зарубежные воздушные и морские дроны, а также ракетное вооружение.

В тот же день минобороны РФ Сергей Шойгу также подчеркнул отсутствие значимых результатов украинского контрнаступления. По его словам, Киев отправляет необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой, в то время как США и их союзники продолжают снабжать ВСУ оружием.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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