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ЦАМТО

Литва передала радиолокационное оборудование ВМС Украины

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Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 28 сентября. МНО Литвы сообщило, что совместно с Вооруженными силами продолжает оказывать военную помощь Украине.

В частности, 26 сентября командование ВМС Литвы передала военно-морским силам Украины комплекты радиолокационного оборудования.

Данные комплекты предназначены для обеспечения наблюдения за обстановкой на море и расширения ситуационной осведомленности. Оборудование было направлено в ответ на запрос ВМС Украины.

Как заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, переданное оборудование позволит усилить возможности Украины в области наблюдения на море и улучшить ситуационную осведомленность. По его словам, радиолокационное оборудование будет иметь большое значение для обеспечения защиты территориальных вод Украины.

Помимо регулярных поставок военной техники, Литва также проводит обучение, лечение и реабилитацию украинских военнослужащих, обеспечивает консультации экспертов, вносит средства в международные фонды помощи Украине.

В рамках долгосрочного плана поддержки Литва намерена в 2024-2026 гг. предоставить Украине новый пакет военной помощи в размере 200 млн. евро. Основными областями помощи, включенными в план, являются приобретение летального и нелетального оружия, военная подготовка, взносы в фонды помощи, ремонт военной техники в Литве.

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