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РИА Новости

Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" выросшего гособоронзаказа

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Рабочие на строительной площадке
Рабочие на строительной площадке.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Лихачев: "Росатом" безупречно выполняет кратно выросший гособоронзаказ

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Росатом" безупречно выполняет кратно выросший гособоронзаказ, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Российская атомная отрасль отмечает год своего 78-летия, уверенно смотря в будущее. В наш профессиональный праздник нам есть чем гордиться, несмотря на трудности, которые ставит перед нами жизнь", - отметил Лихачев в поздравлении работникам и ветеранам отрасли по случаю Дня работника атомной промышленности.

"Безупречно выполняем кратно возросший гособоронзаказ", - подчеркнул он.

Обеспечение обороноспособности России и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ – как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики справляются, отмечал ранее генеральный директор Лихачев.

Президент Владимир Путин в феврале в ходе послания Федеральному собранию поручил Минобороны РФ и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут США.

Руководство страны неизменно уделяет внимание развитию ядерного оружейного комплекса "Росатома". В частности, государство будут наращивать темпы развития саровского ядерного центра – "родины" отечественного ядерного оружия, крупнейшего научно-технического комплекса, обеспечивающего обороноспособность страны. Об этих планах Путин сообщил, посещая Саров в начале сентября.

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