На верфи MHI спущен на воду седьмой фрегат класса "Могами"

ЦАМТО, 28 сентября. На верфи Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Нагасаки состоялась церемония присвоения имени и спуска на воду седьмого фрегата класса "Могами" (также известен как проект 30DX, 30FFM) для Морских сил самообороны Японии.

Согласно сообщению Министерства обороны Японии от 26 сентября, корабль получил наименование (FFM-7) "Нийодо" (Niyodo). После спуска корабля на воду компания продолжит его оснащение необходимым оборудованием и подготовку к испытаниям перед поставкой Морским силам самообороны Японии, которая запланирована на 2024 год. Строительство фрегата выполняется в рамках заключенного с MHI в марте 2022 года контракта стоимостью около 47,4 млрд. иен (318 млн. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, фрегат класса "Могами" – это боевой корабль нового поколения, предназначенный для выполнения различных задач, включая борьбу с подводными лодками и воздушными целями, противоминную борьбу, обеспечение безопасности морских путей сообщения. Основной задачей фрегатов является патрулирование исключительной экономической зоны Японии. Новые фрегаты заменят устаревшие эсминцы классов "Абукума", "Хацуюки" и "Асагири".

В августе 2017 года японское Агентство закупок, технологий и логистики ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency) выбрало компанию Mitsubishi Heavy Industries основным подрядчиком разработки проекта нового класса многоцелевых эскадренных миноносцев (фрегатов) 30DX (также известен под обозначением FFM и 30FFM). Участвовавшую в конкурсе компанию Mitsui Engineering and Shipbuilding Company ATLA назначила основным субподрядчиком реализации проекта. MHI должна была построить головной корабль серии, а Mitsui – второй фрегат. Стоимость одного корабля серии оценивается в 48-50 млрд. йен (456,7 млн. долл.).

(FFM-1) "Могами" (Mogami) был спущен на воду на предприятии Nagasaki Shipyard & Machinery Works компании MHI в префектуре Нагасаки 3 марта 2021 года позднее второго фрегата серии из-за технических проблем. Поскольку "Могами" был заказан первым, командование Морских сил самообороны Японии считает его головным кораблем серии.

Заложенный в октябре 2019 года на верфи Mitsui Engineering and Shipbuilding в Тамано (преф.Окаяма) фрегат (FFM-2) "Кумано" (Kumano) был принят на вооружение 22 марта 2022 года. В марте 2021 года компания Mitsui вошла в состав Mitsubishi Heavy Industries.

Третий фрегат серии, "Ноширо" (Noshiro), был передан Морским силам самообороны Японии 15 декабря 2022 года, четвертый, "Микума" (Mikuma), – в марте 2023 года.

В июне 2022 года состоялся спуск на воду пятого корабля серии, "Яхаги" (Yahagi), а в декабре 2022 года – шестого (FFM-6) "Агано".

Первоначально в планы Морских сил самообороны Японии входила постройка к 2032 году до 22 кораблей данной серии, однако на текущий момент их количество сократилось до 12 ед. При этом, начиная с 2024 ф.г., планируется построить 12 фрегатов нового класса, которые фактически будут улучшенной версией "Могами".

В августе 2023 года Министерство обороны Японии объявило, что по итогам конкурса выбрало Mitsubishi Heavy Industries (MHI) генеральным подрядчиком строительства многоцелевых фрегатов "Новый FFM", а Japan Marine United (JMU) – субподрядчиком.