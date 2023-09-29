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ТАСС

Зеленский обсудил с главой Минобороны Британии усиление ПВО Украины

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Пожар на месте взрыва в Киеве. Архивное фото
Пожар на месте взрыва в Киеве. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry

По данным офиса президента, на встрече в Киеве он также "поблагодарил Великобританию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом и обсудил с ним ряд вопросов, среди которых усиление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил офис главы Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вновь назначенным государственным секретарем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по обороне Грантом Шэппсом, который находится в нашей стране с визитом. <…> Собеседники также обсудили вопросы усиления украинского ПВО", - говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

Помимо этого, Зеленский "поблагодарил Великобританию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины".

19 сентября Шэппс заявил, что Лондон дополнительно поставит на Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов.

Объем британской военной помощи Украине в 2022 году составил около 2,3 млрд фунтов (свыше $2,85 млрд по текущему курсу). В нынешнем году Лондон взял на себя обязательство выделить как минимум такую же сумму на поддержку Киева. Британские власти, в частности, поставили на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270. Ранее в посольстве РФ в Великобритании заявляли, что поставки различных видов вооружений киевским властям свидетельствуют об открытом вовлечении Великобритании в конфликт на Украине. 

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Страны
Великобритания
Ирландия
Россия
Украина
Продукция
Challenger 2
SCALP
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