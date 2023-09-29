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ТАСС

СМИ: США стремятся открыть второй фронт против России в Молдавии и на Кавказе

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Миротворец на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
Миротворец на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье.
Источник изображения: © Sputnik / Мирослав Ротарь

По мнению сирийского публициста Разука аль-Гауи, Соединенные Штаты видят, что Украина должным образом не справляется с военным противостоянием РФ и несет тяжелые потери

БЕЙРУТ, 28 сентября. /ТАСС/. Администрация США стремится открыть несколько новых фронтов против России из-за неудовлетворенности ходом событий на Украине. Такое мнение выразил во вторник сирийский публицист и журналист правительственной газеты Al Watan Разук аль-Гауи.

По его мнению, Соединенные Штаты, видя, что Украина должным образом не справляется с военным противостоянием РФ и несет тяжелые потери, начали работать над созданием очагов напряженности в еще одной восточноевропейской стране - Молдавии. Аль-Гауи уверен, что США стремятся накачать Молдавию западным вооружением и подготовить ее граждан к началу военных действий против России под надуманными предлогами. Американские агенты влияния способствуют созданию внутри Молдавии атмосферы напряженности, которая в итоге должна привести к тому, что Кишинев пойдет на прямое столкновение с Россией по указанию из Вашингтона. При этом администрация президента США Джо Байдена не принимает во внимание тот факт, что возможный конфликт с РФ значительно подорвет безопасность и суверенитет самой Молдавии, подчеркивает журналист.

Параллельно с этим США продолжают провоцировать Москву и в регионе Южного Кавказа. Подтверждением американского вмешательства в ситуацию аль-Гауи считает проведение армяно-американских военных учений, а также звучащие сейчас призывы принять Армению в НАТО. Все это не может не беспокоить РФ, поскольку Ереван по-прежнему является членом Организации Договора о коллективной безопасности. Именно дестабилизация положения Москвы на Южном Кавказе является сейчас основным лейтмотивом действий Вашингтона в отношении Армении, уверен журналист.

Ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе после проведения Азербайджаном контртеррористической операции, аль-Гауи в статье не прокомментировал. 

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