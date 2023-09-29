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Интерфакс-АВН

Северная Корея закрепила в Конституции политику наращивания ядерных сил

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Руководитель КНДР Ким Чен Ын и торпедообразный подводный необитаемый аппарат нового северокорейского "комплекса подводного ядерного стратегического ударного оружия" "Хэир" ("Цунами"), март 2023 года
Руководитель КНДР Ким Чен Ын и торпедообразный подводный необитаемый аппарат нового северокорейского "комплекса подводного ядерного стратегического ударного оружия" "Хэир" ("Цунами"), март 2023 года.
Источник изображения: ЦТАК

Гонконг. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - На прошедшей во вторник и среду девятой сессии 14-го Верховного народного собрания КНДР закрепила политику развития ядерных сил в Конституции, сообщает ЦТАК.

"На сессии в полной поддержке и одобрении участников принят закон ВНС КНДР "О внесении поправок и дополнений в ряд содержаний Социалистической Конституции КНДР", - говорится в статье.

Согласно агентству, участники сессии рассмотрели и приняли "проект поправок и дополнений к Конституции с целью зафиксировать в основном законе республики (...) статус ядерных вооруженных сил в обороне государства и принципы государственной деятельности в строительстве ядерных вооруженных сил".

Выступивший на сессии северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что "политика наращивания ядерных сил КНДР стала постоянной в качестве основного закона государства". "Это историческое событие, которое обеспечило мощный политический рычаг для значительного укрепления обороноспособности страны", - цитирует ЦТАК Ким Чен Ына.

В своей речи он заявил, что США своими действиями "беспрецедентно и максимально усиливают угрозу ядерной войны".

"Более того, они активизировали создание трехстороннего военного альянса с Японией и "Республикой Корея", в результате чего "азиатская версия НАТО" - источник войны и агрессии, наконец, обнаруживает свой отвратительный вид", - сказал лидер КНДР.

По его мнению, это реальная, а не воображаемая угроза для Пхеньяна.

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Проекты
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