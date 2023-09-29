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Известия.ru

Палата представителей оставила $300 млн помощи Украине в проекте бюджета

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Палата представителей США не стала исключать $300 млн помощи Украине из проекта бюджета Пентагона. Соответствующая информация следует из результатов голосования.

Против поправки об исключении средств для Украины из проекта бюджета американского военного ведомства проголосовали 330 законодателей. Из 117 представителей республиканской партии, 104 республиканца высказались «за».

Включение помощи Киеву в проект бюджета Пентагона вызывает несогласие консервативных республиканцев, настаивающих, что нельзя ставить на голосование законодателей одновременно вопрос о помощи Киеву и ассигнованиях для американских военных.

Указывается, что 93 законодателя поддержали полный отказ от помощи Киеву, но против соответствующей поправки проголосовали 339 членов палаты, и она не прошла.

Ранее, 23 сентября, издание The Hill сообщило, что спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти принял решение не исключать из законопроекта о расходах на оборону на 2024 финансовый год $300 млн, которые будут направлены на обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За день до этого обозреватель The Washington Post Джош Рогин заявил, что многие республиканцы в конгрессе США будут голосовать против продолжения оказания помощи Киеву, поэтому она уже «висит на волоске». По его мнению, данная ситуация связана с тем, что Вашингтон всё больше сосредоточивается на президентской кампании 2024 года.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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