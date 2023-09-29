Лавров назвал последствия прекращения огня в условиях украинского конфликта

Лавров заявил, что Запад под предлогом прекращения огня накачает Украину оружием

Запад хочет добиться прекращения огня на Украине, чтобы накачать украинские войска новым оружием. Об этом 28 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что российская сторона не видит предпосылок для возобновления переговоров.

«Запад, когда начинает запускать вот такого рода провокационные слухи, видимо, проверяет нас на готовность пойти на его условия. А условия они, собственно, особо не скрывают: взять паузу на несколько месяцев, никаких договоренностей, кроме временного прекращения огня, и за выигранное время накачать Украину новым оружием дополнительно к тому, что уже было поставлено и что планомерно уничтожается нашими вооруженными силами», — приводит его слова ТАСС.

Как указал Лавров, в этом случае Запад придерживается той же логики, как и с минскими договоренностями, условия которых, как выяснилось, Германия, Франция и Украина исполнять не собирались.

Ранее в этот день Лавров сказал, что Москва не видит никаких серьезных предложений со стороны Запада о переговорах по Украине. По словам министра, западные страны «пробрасывают» возможность начать переговоры, выступая за поддержку исключительно «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского. При этом он заявил о необходимости учитывать интересы российской безопасности и реалии на земле, добавив, что при выполнении этих условий Россия готова вести переговоры по Украине.

25 сентября американский радиоведущий Скотт Хортон предположил, что Украине придется отдать Харьков и Одессу в случае отказа от мирных переговоров с Россией. Передается, что страна уже потеряла около двух третей Донецка, половину Запорожья, половину Херсона.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке 12 сентября, отметил, что если Киев готов к переговорам с Москвой, пусть сам об этом скажет. Он подчеркнул, что Россия не может прекратить боевые действия в одностороннем порядке и наблюдать за наступлением противника.

Кроме того, Путин заявил, что Вашингтон должен оказать на Киев влияние, если говорит о готовности украинских властей к дипломатическому урегулированию кризиса. Говоря об этом, он также обратил внимание на законодательный запрет проведения любых переговоров, который утвердил лично президент Украины.

Предыдущая сессия переговоров прошла в сентябре 2022 года. На пресс-конференции по ее итогам Лавров отметил, что западные страны «недоговороспособны» из-за своего эгоизма и отсутствия мотивации наладить диалог.