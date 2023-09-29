Politico: Запад сталкивается с нехваткой оружия и показывает усталость от Киева

Западные страны проявляют признаки нехватки вооружений для передачи Киеву и всё больше устают от украинского конфликта. Об этом 27 сентября написала газете Politico.

«На Капитолийском холме непримиримо настроенные республиканцы выступают против отправки дополнительной помощи, по другую сторону Атлантики Польша недавно заявила, что не сможет больше в краткосрочной перспективе направлять вооружения Украине, а французские должностные лица недавно намекнули, что их страна тоже скоро достигнет этой точки», — говорится в статье.

Отмечается, что «Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчиваются вооружения и терпение в отношении Украины». Politico указывает на растущее впечатление усталости от борьбы в США и Европе.

В беседе с газетой старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан сказал, что при крахе контрнаступления есть вероятность усиления страха «вечной войны». Он заострил внимание на том, что, возможно, наступает «поворотный момент» в ходе конфликта. Также эксперт напомнил, что на фоне этого на текущей неделе вступит в должность председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун.

Кроме того, источники издания сообщили, что украинские должностные лица оптимистично настроены к кандидатуре Брауна, так как предполагают его поддержку отправки Киеву более современной техники. Согласно информации Politico, у украинских властей сложилось о нем «благоприятное впечатление». Подчеркивается, что Браун ранее выступал за отправку на Украину новейших беспилотников и истребителей F-16.

Вместе с тем источник газеты из числа американских должностных лиц заявил, что Пентагон и Госдепартамент придерживаются разных подходов к поставкам вооружений на Украину. Американское оборонное ведомство большее пристальное внимание обращает на возможные угрозы. При этим чиновники «всё больше сосредоточены на том, чтобы у Пентагона было достаточно вооружений на складах для защиты в случае непредвиденных ситуаций».

Ранее в этот день обозреватель Том Мокаитис в статье для The Hill указал, что всё больше доноров Украины заявляет об усталости от конфликта и всё больше людей выступает против поддержки Киева.

17 августа бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал на усталость Соединенных Штатов от вливания колоссального объема средств в киевский режим и предрек прекращение поддержки украинских радикалов со стороны Вашингтона. Он добавил, что «ни один нормальный человек» никогда не поверит в то, что Вашингтон еще 10 лет намерен оказывать помощь Киеву.

До этого, 9 августа, в США было опубликовано исследование, согласно результатам которого более половины граждан Соединенных Штатов выступают против дополнительной помощи Украине со стороны правительства. Также 51% американцев высказался за то, что Вашингтон сделал уже достаточно для Киева.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.