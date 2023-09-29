Авиарегулятор США завершил расследование по кораблю New Shepard

Специалисты выяснили, что причиной неудачного запуска стала нештатная работа двигателя из-за его перегрева

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США завершило расследование произошедшего в 2022 году неудачного запуска корабля New Shepard американской компании Blue Origin для суборбитальных полетов и предписало доработать его. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении этого органа.

Как отмечается в документе, "ФАУ прекратило расследование аварии" корабля. Специалисты выяснили, что причиной произошедшего стала нештатная работа двигателя из-за его перегрева. Управление предписало Blue Origin "внести 21 техническую доработку для предотвращения новых аварий". После этого ФАУ вновь разрешит полеты New Shepard, которые были приостановлены после аварии.

Осуществленный 12 сентября 2022 года суборбитальный полет корабля New Shepard с грузом оборудования, которое планировалось вывести на суборбитальную высоту, закончился неудачей. Через несколько минут после взлета были зафиксированы технические проблемы в работе ракеты-носителя, в результате чего произошла преждевременная отстыковка грузовой капсулы.

Капсула с оборудованием тогда успешно опустилась на землю на парашюте. В ней находились аппараты для исследований NASA и других частных компаний.