Войти
ТАСС

Politico: Запад сталкивается с нехваткой оружия и демонстрирует усталость от Украины

288
0
0
Источник изображения: EPA/ ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Источник газеты из числа американских должностных лиц подчеркнул, что Пентагон и Госдеп придерживаются разных подходов к поставкам вооружений Киеву

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Западные страны проявляют признаки нехватки вооружений для передачи Киеву и все больше устают от конфликта на Украине. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в среду в газете Politico.

"На Капитолийском холме непримиримо настроенные республиканцы выступают против отправки дополнительной помощи, по другую сторону Атлантики Польша недавно заявила, что не сможет больше в краткосрочной перспективе направлять вооружения Украине, а французские должностные лица недавно намекнули, что их страна тоже скоро достигнет этой точки", - отмечается в материале. В нем подчеркивается, что "Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчиваются вооружения и терпение в отношении Украины". По оценке издания, "есть растущее впечатление в Вашингтоне и в Европе, что Запад, возможно, устал от борьбы".

В материале приводится мнение старшего советника вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана. "Если контрнаступление потерпит крах или если оно не преодолеет значимым образом российскую оборонительную зону, думаю, усилится страх вечной войны", - отметил он. Кансиан заострил внимание на том, что, возможно, наступает "поворотный момент" в ходе конфликта. Как напомнил эксперт, на фоне этого на текущей неделе вступит в должность председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун.

По словам источников издания, "украинские должностные лица оптимистично настроены относительно того, что Браун будет выступать за отправку более современной техники" Киеву. Как говорится в статье, у украинских властей сложилось о нем "благоприятное впечатление". В материале также отмечается, что Браун ранее "последовательно выступал за отправку на Украину новейших беспилотников и истребителей F-16".

Вместе с тем источник издания из числа американских должностных лиц подчеркнул, что Пентагон и Госдепартамент придерживаются разных подходов к поставкам вооружений на Украину. "Госдепартамент ищет возможности, Министерство обороны США обращает внимание на угрозы", - полагает чиновник. Как отмечается в статье, должностные лица США "все больше сосредоточены на том, чтобы у Пентагона было достаточно вооружений на складах для защиты в случае непредвиденных ситуаций". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
БПЛА
Похожие новости
06.06.2023
Украина танцует на краю пропасти, атакуя Россию
29.05.2023
США потеряли контроль над Украиной. Америка под угрозой
17.05.2023
"Война — это мир": Зеленский съездил в Европу за премией и оружием - Мнения ТАСС
27.10.2022
Глава Минобороны Украины полагает, что Киев получит западные танки и истребители
19.02.2020
Бес пилота: неизвестный дрон сблизился с самолетом Шойгу над Европой
10.05.2018
Под крыло Эрдогана
31.08.2016
Чудо на Висле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 05:46
  • 44
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 29.09 05:39
  • 55589
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 23:38
  • 71
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 28.09 23:05
  • 23
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 28.09 21:53
  • 447
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.09 20:22
  • 64
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 28.09 17:57
  • 1
Американцы не согласились с главой ГУР Украины насчет уязвимости "Абрамсов"
  • 28.09 15:31
  • 0
«Висландия» (Польша) решила поиграть в войнушку
  • 28.09 15:12
  • 64
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 28.09 13:19
  • 1
Эпидемию легионеллы в Польше расследуют американцы, а власти страны скрывают источник распространения бактерий
  • 28.09 11:29
  • 1
ВМС Индии объявили о планах закладки ещё одного авианосца собственной постройки типа Vikrant
  • 27.09 20:12
  • 2651
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.09 17:04
  • 0
Что прошло незаметно на «полях» 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
  • 27.09 11:55
  • 0
Во время избирательной кампании в Польше «безопасность страны» контролируется особым образом
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%