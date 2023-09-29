Politico: Запад сталкивается с нехваткой оружия и демонстрирует усталость от Украины

Источник газеты из числа американских должностных лиц подчеркнул, что Пентагон и Госдеп придерживаются разных подходов к поставкам вооружений Киеву

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Западные страны проявляют признаки нехватки вооружений для передачи Киеву и все больше устают от конфликта на Украине. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в среду в газете Politico.

"На Капитолийском холме непримиримо настроенные республиканцы выступают против отправки дополнительной помощи, по другую сторону Атлантики Польша недавно заявила, что не сможет больше в краткосрочной перспективе направлять вооружения Украине, а французские должностные лица недавно намекнули, что их страна тоже скоро достигнет этой точки", - отмечается в материале. В нем подчеркивается, что "Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчиваются вооружения и терпение в отношении Украины". По оценке издания, "есть растущее впечатление в Вашингтоне и в Европе, что Запад, возможно, устал от борьбы".

В материале приводится мнение старшего советника вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана. "Если контрнаступление потерпит крах или если оно не преодолеет значимым образом российскую оборонительную зону, думаю, усилится страх вечной войны", - отметил он. Кансиан заострил внимание на том, что, возможно, наступает "поворотный момент" в ходе конфликта. Как напомнил эксперт, на фоне этого на текущей неделе вступит в должность председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун.

По словам источников издания, "украинские должностные лица оптимистично настроены относительно того, что Браун будет выступать за отправку более современной техники" Киеву. Как говорится в статье, у украинских властей сложилось о нем "благоприятное впечатление". В материале также отмечается, что Браун ранее "последовательно выступал за отправку на Украину новейших беспилотников и истребителей F-16".

Вместе с тем источник издания из числа американских должностных лиц подчеркнул, что Пентагон и Госдепартамент придерживаются разных подходов к поставкам вооружений на Украину. "Госдепартамент ищет возможности, Министерство обороны США обращает внимание на угрозы", - полагает чиновник. Как отмечается в статье, должностные лица США "все больше сосредоточены на том, чтобы у Пентагона было достаточно вооружений на складах для защиты в случае непредвиденных ситуаций".