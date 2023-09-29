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ТАСС

Подготовка мышей к полету на биоспутнике "Бион-М2" может занять несколько месяцев

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Выводок детенышей мыши
Выводок детенышей мыши.
Источник изображения: AFP

Доктор биологических наук Владимир Сычев пояснил, что в состав подопытных групп войдут животные одного пола

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Процесс подготовки мышей, которых отправят на высокоширотную орбиту на борту биологического спутника "Бион-М" № 2 в 2024 году, займет несколько месяцев. Об этом ТАСС сообщил руководитель Научно-технического проекта - заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, д.б.н. Владимир Сычев.

"Безусловно, подготовка живых организмов перед полетом запланирована и займет порядка нескольких месяцев. Во-первых, это анализ, отбор животных, определение того, в каком они состоянии. Животные должны достичь определенного возраста. На космическом аппарате «Бион-М» № 2 полетят мыши, соответственно, поскольку летят самцы и в одной клетке должно быть по три мыши, то идет отбор групп, чтобы не было между ними агрессии. И хотя это, в принципе, не исключено, но такие группы готовят изначально", - заявил Сычев.

Специалист объяснил, почему в состав подопытных групп войдут мыши одного пола. "Женский организм, в том числе и у животных, имеет более сильную защиту, и если мы хотим исследовать воздействие на организм каких-то факторов, то можем не увидеть всех последствий этого воздействия на женском организме, поскольку он лучше защищен. Поэтому мы пытаемся использовать самцов, хотя, конечно, у самок есть свои определенные особенности, которые нужно исследовать", - отметил Сычев.

Научная программа "Бион-М" № 2 является продолжением программы первого спутника из серии "Бион-М", выведенного на орбиту в 2013 году. "Для «Бион-М» № 1, запущенного после 16-летнего перерыва, также были использованы мыши-самцы. Существовала определенная задача: нам необходимо было более полно исследовать факторы влияния космического полета на организм. И поскольку программа «Бион-М» № 2 строилась как продолжение программы первого «Биона», то там тоже остались самцы. Когда произошло изменение орбиты, мы решили ничего не менять, потому что по крайней мере есть первая точка, с которой можно сравнивать потом результаты «Биона-М»", - сказал Сычев.

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Основным объектом исследований в рамках проектов "Бион-М" являются мыши. Также с помощью аппарата на орбиту должны отправиться мухи, растения и микроорганизмы. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту вывели первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов. 

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