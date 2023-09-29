Войти
Lenta.ru

В России рассказали о борьбе с украинскими IRIS-T

332
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Россия ведет охоту за зенитными ракетными комплексами (ЗРК) IRIS-T, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). О борьбе с системами противовоздушной обороны (ПВО) рассказал военный эксперт, офицер ПВО запаса Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями».

По его словам, Киев пытается модернизировать систему ПВО, используя комплексы IRIS-T. Он отметил, что ВСУ создали мобильную боевую группу, которая пытается ловить российскую авиацию и средства воздушного поражения.

«Мы ведем охоту за ними, потому что работу такого комплекса невозможно скрыть. Есть контрборьба, есть противорадиолокационные ракеты, есть воздушная разведка, которая пытается определить, где находятся эти позиции. Это такая игра в кошки-мышки, и ее нельзя назвать легкой», — сказал Шурыгин.

Он также отметил, что Киеву не хватает комплексов ПВО, поэтому ВСУ создали мобильные группы. Эксперт допустил, что Украина получает разведывательные данные от НАТО.

В июне издание The Drive писало, что украинскую систему ПВО Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T) уничтожили российским беспилотником «Ланцет». Дрон-камикадзе поразил радиолокационную станцию TRML-4D из состава ЗРК.

В апреле директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал о пяти зонах ПВО Украины, которые оснащены зенитными самоходными установками Gepard, а также комплексами NASAMS и IRIS-T.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
NASAMS
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
25.09.2023
Испания – знойный тыл НАТО
28.08.2023
Непобеждавшая испанская армада
13.07.2023
Ради саммита НАТО превратила Вильнюс в крепость. Все из-за России
19.05.2023
"Это только начало". В США призвали ждать новых ударов по ЗРК Patriot
10.04.2023
WP: Украина сталкивается с серьезной нехваткой средств ПВО
30.11.2022
Почему натовская ПВО бессильна против российских ракет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 05:46
  • 44
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 29.09 05:39
  • 55589
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 23:38
  • 71
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 28.09 23:05
  • 23
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 28.09 21:53
  • 447
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.09 20:22
  • 64
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 28.09 17:57
  • 1
Американцы не согласились с главой ГУР Украины насчет уязвимости "Абрамсов"
  • 28.09 15:31
  • 0
«Висландия» (Польша) решила поиграть в войнушку
  • 28.09 15:12
  • 64
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 28.09 13:19
  • 1
Эпидемию легионеллы в Польше расследуют американцы, а власти страны скрывают источник распространения бактерий
  • 28.09 11:29
  • 1
ВМС Индии объявили о планах закладки ещё одного авианосца собственной постройки типа Vikrant
  • 27.09 20:12
  • 2651
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.09 17:04
  • 0
Что прошло незаметно на «полях» 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
  • 27.09 11:55
  • 0
Во время избирательной кампании в Польше «безопасность страны» контролируется особым образом
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%