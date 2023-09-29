Стало известно, что США хотят от Украины в обмен на американскую помощь

El País: США потребовали от Украины искоренить коррупцию в обмен на помощь

Вашингтон хочет, чтобы Киев выполнил ряд условий в обмен на американскую помощь, пишет El País. Об этом стало известно из письма помощника президента США по нацбезопасности Майка Пайла. Среди требований – реформы минобороны, судебной системы и борьба с коррупцией.

В письме Вашингтона содержится требование провести реформы в судебной системе, Министерстве обороны и контролирующих органах государственных компаний.

Правительство США хочет, чтобы Украина в обмен на американскую помощь приняла ряд строгих и очень конкретных мер по борьбе с коррупцией. По данным украинской газеты "Правда", которая опубликовала письмо заместителя помощника президента США по национальной безопасности Майка Пайла (Mike Pyle), адресованное Координационной платформе доноров, Белый дом требует конкретных действий в судах, Министерстве обороны и регулирующих органах госкомпаний, а также в других компетентных органах. Сроки для принятия этих мер указаны разные: от трех месяцев (самые срочные) до полутора лет для самых сложных структур.

О проекте, который, по данным "Правды", еще подлежит изменениям и доработкам, стало известно после серии коррупционных скандалов на Украине. Кроме того, в США среди сторонников республиканцев и депутатов наиболее радикального крыла этой партии растет сопротивление намерению бесконечно поддерживать Киев – конфликт длится уже более полутора лет, и признаков его скорого окончания нет. Представители республиканцев требуют, среди прочего, большей прозрачности и отчетов об использовании выделенных средств. США предоставили Киеву более 75 миллиардов долларов (70 миллиардов евро) в виде военной, экономической и гуманитарной помощи.

В срок до 30 сентября конгресс США должен утвердить бюджет, который включает выделение 24 миллиардов долларов (22,7 миллиарда евро) Украине – на этом фоне как раз и стало известно о документе, озаглавленном "Реформы, связанные с условиями получения помощи от США". В четверг президент Владимир Зеленский встретился с представителями республиканцев и демократов на Капитолийском холме в Вашингтоне именно для того, чтобы попросить конгрессменов продолжать оказывать помощь его стране. В противном случае, предупредил украинский лидер, западная система демократических ценностей окажется в опасности.

В ходе этого визита Зеленский также встретился с президентом США Джо Байденом, который заявил о новой партии военной помощи на 325 миллионов долларов (305 миллионов евро).

Демократы во главе с Белым домом и умеренное крыло Республиканской партии настаивают на необходимости продолжать поддержку Украины "чем угодно и до тех пор, пока это необходимо". Но правительство США также отмечает, что хочет "убедиться в наличии отчетности" в том, что касается использования этой помощи. Об этом во вторник на своей ежедневной пресс-конференции заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер (Matthew Miller).

Те, кто выступает за продолжение помощи, настаивают на том, что отказ от нее обеспечит России свободу действий, и в результате ни одна страна не будет в безопасности. Они также отмечают, что Китай с интересом наблюдает за тем, что происходит на Украине, и может интерпретировать прекращение американской поддержки Киева как "репетицию" того, что может произойти с Тайванем в случае конфликта.

Наследие государственных чиновников

Обнародованные условия Белого дома более конкретны, чем те требования, которые выдвинула Европейская комиссия для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Правительство США, например, настаивает, чтобы в течение трех месяцев был изменен закон о декларации активов государственных чиновников. Это требование согласуется с вето, которое 12 сентября Зеленский наложил на закон, предусматривавший отсрочить обязанность депутатов декларировать свое имущество.

Украинский лидер ускорил реализацию мер по улучшению судебной системы и борьбе с коррупцией. Цель состоит в том, чтобы подготовиться к саммиту Европейского совета в декабре этого года и официально начать переговоры о включении Украины в ЕС.

Но несмотря на спешку, впереди еще долгий путь. По данным организации Transparency International, по уровню коррупции Украина занимает 116-е место (из 180 возможных). Из семи обязательств, которые Киев должен выполнить, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС, на данный момент он может справиться с двумя. Среди тех требований, которые Украина выполнить не может – несмотря на то, что Брюссель признал определенные улучшения, – реформы, направленные на снижение уровня коррупции и обеспечение независимости судебной власти.

Украину часто сотрясают коррупционные скандалы, а Зеленский увольняет чиновников в связи с предполагаемыми злоупотреблениями. В списке требований США некоторые случаи указаны конкретно. Белый дом хочет, чтобы Министерство обороны в течение года адаптировалось к стандартам прозрачности и подотчетности, которые действуют в НАТО. В сентябре этого года Алексей Резников был уволен с поста министра обороны из-за двух предполагаемых случаев коррупции: при закупке продуктов питания и одежды для войск по ценам, значительно превышающим рыночные.

Еще одна структура, в которой Зеленский уволил многих высокопоставленных чиновников из-за неоднократных обвинений в коррупции, – это Государственная пограничная служба. В документе Вашингтона отмечается необходимость провести реформы в этом органе, который входит в структуру МВД. Зеленский даже предложил правовую реформу, которая приравнивает коррупционные преступления в военное время к измене.

Украинское государство продолжает существовать благодаря финансовой и военной поддержке Запада. Мало того: экономика страны в этом квартале снова растет, хотя в 2022 году, в первый год конфликта, ВВП упал на 30%. Европа и США являются основными поставщиками помощи Украине. По расчетам Киевского института мировой экономики, ЕС выделил почти 140 миллиардов евро – в том числе военной помощи, – а США – 70 миллиардов. Для контроля над применением этих средств страну регулярно посещают делегации Европейской комиссии, правительств стран-членов ЕС и США. Но дело не ограничивается официальными визитами. Как выяснили репортеры El País, некоторые представители этих правительств находятся на Украине и совместно с Киевом на месте контролируют использование экономической и военной помощи.

В письме украинскому правительству Вашингтон требует усилить контроль над распределением этих средств, особенно тех, которые предназначены для будущего восстановления страны. США, как и ЕС, требуют усилить работу органов надзора за государственными компаниями и внедрить более жесткие правила, чтобы положить конец монополиям олигархов, огромные состояния которых появились после распада Советского Союза.

Координационная платформа доноров была запущена в январе этого года, чтобы помочь в восстановлении Украины. В нее входят представители Киева, США, ЕС, стран G7 и международных финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк.

Авторы статьи: Макарена Видал Ли (Macarena Vidal Liy), Кристиан Сэгура (Cristian Segura)