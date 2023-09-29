Реактивный вариант иранского барражирующего боеприпаса Shahed-136

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Реактивный вариант "Шахед-136"

В Иране должны показать новый документальный фильм про их БПЛА. Пока выложили в интернет рекламные анонсы этого видео. Среди прочего на них показали кадры испытаний новой версии барражирующего боеприпаса из линейки Шахед, только с маленьким турбореактивным двигателем. Фактически это уже небольшая крылатая ракета. Дальность тут явно должна быть меньше, чем у Шахед-136, но зато скорость должна быть выше.

Также там промелькнул целиком тот самый новый вариант пусковых установок для дронов-камикадзе "Шахед-136" в специальных транспортно-пусковых контейнерах, что ранее промелькнул на кадрах с посмещения министром обороны России Сергеем Шойгу выставки достижений АКС КСИР в Тегеране.