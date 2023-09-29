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Шойгу посетил предприятие КТРВ

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Как сообщил 27 сентября 2023 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Московской области - корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Глава российского военного ведомства совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

Руководитель корпорации Борис Обносов доложил генералу армии Сергею Шойгу о выполнении поручения по наращиванию темпов производства. За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два, а по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции - в 3,5 и 5 раз.

Объемы выпуска изделий возросли за счет модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7. Руководитель корпорации сообщил, что дополнительно были привлечены специалисты с других предприятий кооперации с соответствующим профильным образованием: "Сюда приезжают из Оренбурга, из Перми. Очень плотная ведется работа с местными учебными заведениями: с техникумами, с центром обучения корпорации. 40 человек-выпускников мы за последнее время взяли оттуда".

Руководство корпорации представило Министру обороны России запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, полученные в рамках оперативной разработки и модернизации высокоточного оружия.

По итогам работы глава российского военного ведомства провел совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления. В ходе данного совещания Министр обороны России заслушал доклад генерального директора корпорации Бориса Обносова о ходе реализации проекта по созданию высокомобильной реактивной системы залпового огня, оснащенной управляемыми реактивными снарядами с повышенными точностными характеристиками и управляемыми межвидовыми планирующими боеприпасами.

Генерал армии Сергей Шойгу при этом отметил, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" разрабатывает в интересах ВС РФ современные авиационные средства поражения, в том числе относящиеся к номенклатуре высокоточных: "Первые и передовые позиции занимает корпорация "ТРВ". Мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены. На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты - есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах. И все это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции", - подчеркнул Министр обороны России.

"То новое, что мы с вами сегодня увидели и что предполагаем в ближайшие месяцы запустить, мы сейчас детально рассмотрим. То, чем вам помочь и чем вас поддержать, помимо решения финансовых вопросов по линии государственного оборонного заказа. Естественно, есть и другие вопросы - это специалисты, которых привлекали с других предприятий, с других городов и с других регионов. Достаточно молодые люди делают очень серьезные и важные задачи", - отметил генерал армии Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства поставил задачи руководству предприятия с учетом замечаний и предложений продолжить выполнение государственного оборонного заказа.

В марте 2023 года Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. В ходе проверки корпорации была поставлена задача по наращиванию темпов выпуска продукции в текущем году.

Видео (с) Министерство обороны Российской Федерации :

Фрагмент указанного видео про производство на данном предприятии КТРВ универсальных модулей планирования и коррекции УМПК для авиационных бомб

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Обносов Борис
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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