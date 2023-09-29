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Первый "Абрамс" прибыл на Украину: в чем плюсы и минусы этой машины

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Американский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams.
Источник изображения: © U.S. Army / Spc. Hubert Delany

Кто, кроме Зеленского, радуется прибытию первого американского танка "Абрамс" на землю Украины? Figaro рассказывает о назначенной в России награде за захват этой машины - можно будет получить миллионы рублей. Что же касается украинцев, то они денег не ждут: ВСУ только в одном месте дошли до второй линии обороны.

Первый американский боевой танк "Абрамс" прибыл на Украину, которая получит в общей сложности 31 танк.

Через несколько месяцев после пока не давшей результатов доставки британских Challenger и немецких Leopard на Украину очередь настала для мощных американских штурмовых танков Abrams. Владимир Зеленский, который предупредил в январе своих союзников, что будет "слишком поздно", если танки не прибудут до конца года, теперь удовлетворен. До сего момента Украина боялась, что это подкрепление прибудет только в декабре, а то и в начале 2024 года.

"Abrams уже находятся на Украине и готовятся усилить наши бригады", — заявил украинский президент в понедельник. США пообещали поставить в общей сложности 31 танк. Эти мощные танки того же поколения, что и немецкие Léopard 2, поступившие на вооружение в 1980-х годах, их с нетерпением ждали, чтобы их эффективно использовать в последние недели перед началом холодов. Какую помощь они могут оказать украинским войскам на фронте?

Напомним сначала, что поставленные на Украину танки Abrams, названные в честь американского офицера, отличившегося в танковых боях во время Второй мировой войны в Европе, явно не являются последними модернизированными версиями. Самый современный танк серии M1A2 имеет усиленную броню с обедненным ураном внутри и комплект вооружений для городских боев. Помимо лучшей устойчивости и защиты экипажа, последняя версия также сочетает в себе улучшенное управление огнем и лучшее обнаружение противника с помощью цифровых систем, которыми дорожат американцы.

Федеральный закон запрещает экспорт наиболее важных технологий своих вооружений, чтобы не допустить их попадания в чужие руки, в данном случае в руки россиян. Но российские власти уже пообещали вознаграждение в размере до нескольких миллионов рублей за уничтожение и особенно за захват западных танков, соответствующих стандартам НАТО, задействованных на украинском фронте.

Огневая мощь и мобильность

Несмотря ни на что, знаменитый танк Abrams в своей версии М1А1, который поставлен на Украину, имеет серьезные преимущества перед бронетехникой российского и советского производства. Поступившие на вооружение в 1980-х годах для борьбы с советскими танками армий Варшавского договора в Европе, Abrams представляют собой танки второго поколения, которые могут прекрасно конкурировать с советскими Т-80.

Первым преимуществом M1A1 является его огневая мощь, гарантированная 120-мм гладкоствольной пушкой, которая теоретически может поразить цель на расстоянии четырех километров. Впервые использованные во время войны в Персидском заливе, танки Abrams тогда выпустили более 14 000 снарядов за четыре дня.

M1A1 также может похвастаться хорошей мобильностью. Оборудованный турбиной, которая позволяет ему двигаться быстрее, американский танк сохраняет отличную способность достигать цели при движении. "Этот танк был спроектирован для контактного боя, в отличие от немецких Léopard и особенно очень тяжелых Challenger, которые были созданы для защиты. Ожидалось, что они будут твердо стоять, пассивно отражая удары Красной Армии", — объясняет Ян Буавен, бывший командир батальона танков Leclerc.

На украинской территории такая мобильность в сочетании с огневой мощью способствует хорошему прорыву. Может, эти танки помогут украинцам продемонстрировать хоть какие-то успехи в районе населенного пункта Работино, где ВСУ увязли, не в силах преодолеть вторую линию обороны России. Необходимо будет обратить внимание на устройства, поставляемые США вместе с танками: "Если американцы прислали бы с танками минные тралы, это было бы серьёзным подспорьем, минные поля перестали быть для русских защитой", - добавил Буавен.

Слабые места: взрывается боекомплект, проблемы с топливом и двигателем

С другой стороны, у модели M1A1 есть существенные слабые места. Во-первых, плохая герметизация боекомплекта, расположенного в башне. "Из-за отсутствия защиты саудовские танки М1 этого типа с диким грохотом взрывались в Йемене, хуситы просто удачно попадали в боекомплект", — объясняет Ян Буавен.

Но настоящий недостаток американского танка заключается в высоком уровне требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. "Для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей", — говорит Ян Буавен. "При неправильном обращении такие двигатели и трансмиссии легко взрываются", — пояснил бывший американский генерал Марк Хертлинг в социальной сети X. "Поэтому необходимо иметь много запасных частей и много заправщиков".

Abrams потребляет огромное количество топлива. Танк потребляет почти семь литров керосина на один километр пройденного пути, в отличие от немецкого Leopard, который более экономичен. Из-за этих логистических трудностей США потребовалось больше времени для отправки танков на Украину. Германия и Великобритания действовали гораздо быстрее. "Соединенные Штаты очень заботятся об имидже танка. Если он опозорится на Украине, его продажная цена упадет", — сказал Ян Буавен.

Таким образом, танки Abrams станут долгожданным подкреплением для украинской армии, чье контрнаступление, начатое в начале лета, не смогло прорвать российскую оборону. В то время как Киев надеется воспользоваться несколькими неделями до того, как наступит распутица, прибытие американских танков позволит возобновить наступление на заданном участке. Но Ян Буавен предупреждает: "Эти танки не смогут изменить ход войны".

Комментарии читателей:

Anonyme

Проблема в том, что обе стороны не могут ни победить, ни проиграть. Между тем, продолжается бойня. Возможно, западным лидерам вместо того, чтобы нести всякую чушь о "победе", пора бы уже задуматься о начале переговоров.

Francois_94

Русские и украинцы повторяют все ошибки, допущенные французами и немцами во время Первой мировой войны. Мы ясно видим, что они зашли в тупик и что единственным решением являются переговоры о мире с уступками с обеих сторон.

Serdonymus

Украинцы получают Abrams. Россияне выводят из ангаров свои танки времен холодной войны. Мы видим современную технику у одних и устаревшую у других. Но это почему-то не меняет обстановку в корне, не ведет к победе Запада и поражению России. Возможно, русские просто не могут потерпеть поражение, поскольку речь идет о танковых сражениях в духе Курской битвы, в которых они сильны.

Carolina Reaper!

Потребуется много заправщиков, потому что танк Abrams потребляет в два раза больше горючего, чем обычный танк, и он естественно тяжелее. С учетом украинской почвы и влажности, интересно посмотреть, что произойдет... Какова будет реакция СМИ, когда будут найдены разбитые американские танки?

Sans-dents

Из-за расхода не менее 700 литров на 100 км за этими танками должны следовать много автоцистерн с топливом!

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Великобритания
Германия
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Польша
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США
Украина
Продукция
Leclerc
M1 Abrams
Т-80
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