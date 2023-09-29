Университет спецназа в Чечне подготовил более 14 тыс. добровольцев с начала СВО

На базе Российского университета спецназа также готовят сотрудников силовых ведомств России и некоторых дружественных стран

ГРОЗНЫЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Число добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа в Чечне и отправившихся в зону проведения специальной военной операции, превысило 14 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил помощник главы региона и руководитель РУС Байбетар Вайханов.

"С начала специальной военной операции мы подготовили и отправили в зону боевых действий более 14 тыс. добровольцев. Они съезжаются в Российский университет спецназа со всей страны. Их обучение длится в течение 14 дней, за это время они проходят информационно-идеологическую, тактическую, огневую, инженерную, техническую, топографическую и медицинскую подготовку", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, инструктора университета помимо добровольцев, готовят сотрудников силовых ведомств России и некоторых дружественных стран.

"Также у нас постоянно обучаются, тренируются и проводят активный отдых туристы и спортсмены, для этого регулярно улучшается туристическая инфраструктура, разрабатываются новые программы. Инструкторы проводят для гостей стрелковую, парашютную и аэротрубную подготовку. Обучают спортингу, снайпингу, штурмовому альпинизму и оказанию первой медицинской доврачебной помощи", - рассказал Вайханов, добавив, что в РУС также учат управлять беспилотными летательными аппаратами.

Российский университет спецназа располагается в Гудермесе и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. Практически все эти направления центра доступны туристам и жителям Чечни.