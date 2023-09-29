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РИА Новости

В олимпиаде "Я — профессионал" появится направление по разработке БПЛА

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Пленарное заседание выездного совещания вузов-организаторов олимпиады студентов "Я — профессионал"
Пленарное заседание выездного совещания вузов-организаторов олимпиады студентов "Я — профессионал".
Источник изображения: © Пресс-служба олимпиады "Я – профессионал"

Кириенко: в олимпиаде "Я — профессионал" появится направление по разработке БПЛА

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Новое актуальное направление по разработке беспилотных воздушных судов появится в новом сезоне олимпиады "Я – профессионал", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Очень здорово, что у нас содержание и направления, в которых можно себя показать, меняются, потому что они следят за текущими потребностями и приоритетами. Не случайно, что у нас появились такие направления, как вооружение и военная техника, искусственный интеллект, авиастроение, ядерная физика и технологии. А с седьмого сезона у нас добавляются такие понятные и актуальные сегодня направления, как разработка беспилотных воздушных судов, оптические технологии и многое другое", - сказал Кириенко на пресс-конференции, посвященной олимпиаде.

Он отметил, что сегодня у России масштабные планы не просто импортозамещения, задачи гораздо серьезнее.

"Нам не просто кого-то заместить надо, нам надо двигаться вперед, нам надо создавать принципиально новые, прорывные решения. Именно такие задачи поставлены президентом нашей страны перед правительством и перед руководителями ключевых отраслей и ключевых российских компаний", - подчеркнул он.

Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Это масштабное образовательное состязание для студентов разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских.

Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность зарекомендовать себя перед работодателями и пройти стажировку в крупной профильной компании.

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Страны
Россия
Персоны
Кириенко Сергей
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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