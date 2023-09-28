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Ростех

«Росэлектроника» показала работу «цифрового двойника» с искусственным интеллектом

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Источник изображения: Фото: «Росэлектроника»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые продемонстрировал работу программной платформы «Цифровое производство» с элементами искусственного интеллекта. Решение позволяет создавать цифровые двойники изделий, технологических процессов и всего предприятия, а планирование производственных программ выполняют нейросети. Действующий прототип системы представлен в рамках форума по цифровизации оборонно-промышленного комплекса ИТОПК-2023.

Решение, разработанное специалистами входящим в «Росэлектронику» НПП «Исток» им. Шокина, оцифровывает весь производственный цикл продукта – от составления документа, в котором содержится информация об этапах изготовления изделия, и расчета производственной программы до формирования графиков поставок. На ИТОПК-2023 функционал разработки демонстрируется на примере процесса изготовления сервисных маршрутизаторов, серийно выпускаемых предприятием: от этапа создания конструкторской модели до отгрузки.

Платформа «Цифровое производство» включает в себя несколько подсистем. Подсистема «Технология» создает и ведет технологическую документацию на изделие, разрабатывает единичные и типовые технологические процессы. Подсистема «Планирование» формирует внутрицеховой и межцеховой планы производства, графики поставок материалов и комплектующих, ведет учет выполненных работ. Подсистема «Мониторинг и диспетчеризация» построена на основе платформы промышленного интернета вещей собственной разработки IIoT.Istok. Решение собирает информацию со встроенных в оборудование датчиков, позволяя в режиме реального времени контролировать его работу и состояние комплексных производственных линий.

«Разработка позволит реализовать цифровую трансформацию предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях санкционного давления. «Цифровое производство» – это полностью отечественный программный продукт, соответствующий требованиям информационной безопасности ФСТЭК РФ и ФСБ России и готовый к широкому внедрению. Решение уже применяется на НПП «Исток», и теперь мы впервые демонстрируем его возможности широкой публике», – рассказал директор по цифровой трансформации НПП «Исток» им.Шокина Виталий Александров.

Форум ИТОПК-2023 проходит в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» в Красноярске с 27 по 29 сентября.

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Россия
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Ростех
Росэлектроника
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