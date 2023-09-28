Российский боец рассказал о преимуществах танков РФ перед Abrams

Танки Abrams уступают российским боевым машинам, в том числе из-за своего большого веса. Об этом 27 сентября «Известиям» рассказал военнослужащий Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Жук.

«Мы подготовились по всем критериям, если брать танки Abrams и танки вооружения РФ — они уступают по всем критериям. Из-за веса и из-за нашей земли, сейчас пойдут дожди, всем это известно, и они будут тонуть в грязи. Наши танки проходят быстрее и мощнее», — сказал он.

Боец отметил, что уязвимые места боевой машины Abrams — это его борты, а также люк между основной и верхней частью, задняя часть башни. По его словам, эти танки тяжелее, длиннее и выше в сравнении с российскими, что позволяет наносить им максимальный урон.

Он также поделился, как необходимо правильно наносить удары по боевой машине Abrams.

«В первую очередь нужно поражать, чтобы не дать врагу нас видеть. Если же можно его [танк] обойти сбоку, и также борты, корма — это всё поражается нашим вооружением на все 100%», — отметил Жук.

Ранее в этот день экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что поставка Abrams Киеву дает Москве возможность показать своей стране и всему миру, как горят американские бронемашины. Он подчеркнул, что танки американского производства не окажут никакого влияния на ситуацию на поле боя.

За день до этого Military Watch Magazine сообщило, что Abrams будут легкой мишенью для российских сил, которые активно применяют артиллерию и мины. На данный момент возможности применения Украиной какой-либо бронетехники снизились на всех направлениях военных действий, отметили в издании.

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии первых танков Abrams на Украину. Первые 10 уже прибыли в страну, а последующие 21 будут доставлены в течение ближайших месяцев. В Госдепе США указали, что танки нужны Вооруженным силам Украины (ВСУ) для сдерживания и обороны. Там также отметили, что поставка 31 боевой машины является показателем «приверженности обороне и стабильности Украины».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.