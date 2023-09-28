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РИА Новости

КТРВ нарастила выпуск высокоточных средств поражения

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ОАО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение"
ОАО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение".
Источник изображения: © Фото : ОАО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение"

Минобороны: КТРВ нарастила выпуск высокоточных средств поражения в 2 — 5 раз

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) за последние полгода нарастила выпуск высокоточных средств поражения в 2-5 раз, сообщило Минобороны РФ.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с проверкой выполнения ГОЗ одно из предприятий КТРВ в Московской области.

"Руководитель корпорации Борис Обносов доложил генералу армии Сергею Шойгу о выполнении поручения министра обороны РФ по наращиванию темпов производства, которые были отданы по итогам проверки в марте 2023 года. За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два, а по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции - в 3,5 и 5 раз", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Обносов Борис
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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