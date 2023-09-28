Франция собралась увеличить бюджетные расходы на силовые ведомства в 2024 году

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В законопроекте Франции о бюджете на 2024 год предусмотрено значительное увеличение расходов на содержание силовых ведомств страны. Об этом сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на брифинге после заседания правительства.

В 2024 году планируется увеличение финансирования перевооружения и переоснащения «общественных служб». В частности, планируется увеличить бюджетное финансирование силовых структур на 4,8 млрд евро. Например, 1 миллиард евро дополнительно выделят министерству внутренних дел, 500 миллионов евро – министерству юстиции. Кроме того, запланировано увеличение штатов в МВД – на 2681 человека, в Минюсте – на 1961 человека, на 580 человек – Минобороны Франции.

Такое решение явно связано с новыми рисками в сфере общественной безопасности, хотя правительство страны предпочитает сильно об этом не распространяться. Нелегальная миграция и рост преступности не способствуют безопасной жизни французского общества, что требует повышения численности полицейских и сотрудников пенитенциарной системы.

Помимо расходов на силовые ведомства, Франция увеличивает и финансирование деятельности министерства экологии. Это связано с общим трендом западных государств – борьбой с климатическими изменениями и защитой окружающей среды.

Финансирование французского министерства экологии увеличиться на 7 миллиардов евро, что является рекордным показателем – это больше, чем даже на финансирование силовиков, не говоря уже о министерстве образования, которое получит куда более скромные 3,9 млрд евро вдобавок к прежнему уровню финансирования.