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ИноСМИ

НАТО обвинили в "катастрофе колоссальных масштабов" в Африке

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Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

НАТО несет прямую ответственность за то, что ураган "Даниэль" оказался столь разрушительным для Ливии, пишет Público. Именно силы альянса, преследуя собственные интересы, в 2011 году уничтожили ливийское государство, а теперь США собираются нажиться на катастрофе.

Это произошло еще 11 сентября, как будто подчиняясь какой-то неизбежной катастрофической логике. Тот самый ураган "Даниэль", который несколькими днями ранее прошел через Грецию, Турцию и Болгарию и не вызвал больших жертв среди населения, похоронил под толщей земли и грязи часть Ливии вместе с жителями и увлек в воды Средиземного моря тысячи человек. Мэр города Дерна говорит о по меньшей мере 20 тысячах погибших детей, стариков, мужчин и женщин, 10 тысячах пропавших без вести и 35 тысячах беженцев.

То, что в течение нескольких дней западные СМИ не публиковали никакой информации о трагедии такого масштаба, заслуживает внимания. А между тем, это были решающие дни для того, чтобы привлечь мировую общественность к отправке спасательных бригад. Хаотичное распределение тех небольших объемов помощи, которая сейчас поступает в пострадавшие районы, смешивается с невыносимой болью от потери близких, дома, работы и надежды на нормальную жизнь для народа, и без того травмированного 12-летней войной и конфликтами, которые поддерживаю иностранные державы.

Из-за столкновений между различными вооруженными бандами, борющимися за власть, страну уже покинули 1,4 миллиона человек, а более чем 800 тысяч жителей нуждаются в гуманитарной помощи.

Ливийцы не смогут сами быстро оправиться от бедствия. Нет государства, которое бы собирало трупы людей и животных (они, что самое главное, загрязняют воду), заботилось бы о раненых, предоставляло бы жилье пострадавшим и обеспечивало их основные потребности, что уж говорить о поиске мин, разбросанных во время урагана.

Четыре главных фактора трагедии

Существуют две главные и две второстепенные причины произошедшего:

1. Силы НАТО в 2011 году уничтожили ливийское государство. Как только было объявлено о намерении альянса напасть на Ливию для "освобождения народа от диктатуры" Каддафи, мы выступили с осуждением этого фарса. Главной целью было превратить Ливию в недееспособное государство, чтобы посредством расправы над народом и главой государства достичь семь целей, поставленных Пентагоном в ходе операции "Рассвет Одиссеи". В сентябре 2016 года Палата общин Великобритании (проспав пять лет!) упрекнула Дэвида Кэмерона в военной агрессии в Ливии и "смене режима", который не входил в планы страны, а также в том, что он ничего не сделал для ее восстановления. Однако он и другие участники тех массовых убийств находятся на свободе, и ни один местный или международный суд не предъявил им обвинений. Это была очередная "гуманитарная военная афера", как в Югославии.

За шесть месяцев НАТО совершила восемь тысяч бомбовых налетов, сбросив на ливийское государство 30 тысяч бомб, в результате погибло не менее 50 тысяч человек. Среди военных преступлений – разрушение жилых домов, больниц, мостов, школ и других объектов гражданской инфраструктуры, в том числе ирригационной системы Великой рукотворной реки, снабжавшей водой север Ливии. Почему это было сделано?

a) В период существования СССР Муаммар Каддафи при поддержке Москвы возглавлял одну из самых высокоразвитых (и обреченных на провал) независимых диктатур в Африке. После распада социалистической сверхдержавы он сблизился с Западом. Он подарил лошадь за два миллиона евро испанцу Хосе Марии Аснару, а в 2007 году спонсировал избирательную кампанию французского президента Николя Саркози, выделив на нее 65 миллионов долларов! Он был слишком непредсказуем и могущественен, так что Вашингтон не мог рассматривать его как очередную марионетку. Привлечь ливийскую армию, чтобы организовать государственный переворот и свергнуть единственного лидера страны, было невозможно. Это подтолкнуло США к тому, чтобы превратить Ливию в несостоявшееся государство, просто территорию, с которой можно было бы вести военные операции в Африке. Это была первая военная агрессия НАТО на континенте.

б) США опасались, что план Каддафи по созданию африканского валютного фонда и валюты нанесет ущерб доллару и евро, поэтому 150 миллиардов долларов и 144 тонны золота, принадлежащие Ливии, были заблокированы в западных банках.

в) Падение Мубарака в Египте и Бен Али в Тунисе породило в США опасения потерять Ливию, главный нефтяной резерв Африки, где их соперники – Франция и Италия – уже имели достаточно прочные позиции. Благодаря этому шагу Вашингтон смог бы контролировать ливийскую и иракскую нефть и навязывать свою волю ОПЕК, регулируя количество и цену сырья на рынке. Сегодня он продолжает вытеснять Европу из Африки.

г) Китай был вытеснен из Ливии. Около 70 китайских компаний активно участвовали в строительстве мостов, транспортной инфраструктуры и газопроводов в стране. Затем этот рынок заняли европейские компании, такие как Alcatel-Lucent и Total.

д) Нужно было укрепить НАТО в Средиземноморье. Это также стало одной из причин войны против Сирии. Обе страны (Ливия и Сирия) наряду с Алжиром, были не очень дружественно настроены по отношению к Пентагону. И в результате именно здесь США вооружали различные джихадистские и племенные террористические группировки (например, "Ливийскую исламскую боевую группу" под руководством Абдельхакима Бехаджа (Abdelhakim Bekhadj)), а также бандитов, которыми руководил агент ЦРУ Халифа Хафтар (Khalifa Haftar).

е) Желание развернуть в Ливии Африканское командование Вооружённых сил США (AFRICOM). Это единственный из семи спецотрядов, которыми Вашингтон располагает для контроля над всем миром. Штаб его находится не в Африке, а в Германии.

После убийства главы государства, совершенного под руководством военной преступницы Хилари Клинтон, спонсировавшей джихадизм, Ливия распалась на конфликтующие друг с другом части, за власть над которыми борются разные страны. Во всех регионах, в которые США вмешивались за последние 45 лет, они разрушали (полу-)светские государства, превращая их в религиозные диктатуры. Таким образом, Священный союз мог гарантировать развитие наиболее ожесточенного капитализма, такого как в Ираке, Афганистане, Иране, части Ливии и Сирии.

2. Неэффективное управление инфраструктурой в период правления Каддафи (1969-2011 годы). Вместо того чтобы создать современную страну, он сохранил феодальную структуру. Каддафи препятствовал созданию федерального государства, чтобы заручиться поддержкой племенных вождей, которые "отвечали" каждый за свою "часть". Таким образом, у народа не было контроля над властью. Мания величия – совершать великие дела, пусть даже и неудачные, – одна из черт нарциссических личностей.

3. Существование двух коррумпированных и некомпетентных псевдоправительств, управляющих страной: Национально-освободительная армия генерала Халифы Хафтара (Khalifa Haftar), поддерживаемая Францией, Египтом, ОАЭ, Россией и Саудовской Аравией, и Правительство национального единства во главе с Абдулом Хамидом Дбейбе (Abdul Hamid Dbeibé), которое финансируется ООН, Катаром, Италией и Турцией. Из-за такого положения дел создатели геополитических блоков "Запад" и "Восток" могут почувствовать себя не у дел! Огромные доходы от продажи нефти – добыча около 1,2 миллиона баррелей в день – в основном поступают на личные счета организованных криминальных структур или идут на закупку оружия.

– В течение 12 лет не проводились ни реконструкции, ни какие-либо работы по поддержанию инфраструктуры страны на должном уровне. Например, в городе Дерна с населением в сто тысяч человек нет даже больницы. В 2012 году из карманов населения выделили два миллиона долларов на ремонт дамб, которые защищали город и были построены еще в 70-х годах. Эти средства исчезли по вине террористических ставленников из "демократической Ливии".

– У некомпетентных и малообразованных представителей власти не оказалось ни аварийно-спасательного оборудования, ни эффективной системы оповещения гражданской обороны. Они не только не подготовили граждан к приближению урагана, но и попросили их оставаться дома вместо того, чтобы эвакуировать.

4. Климатические изменения, повышение температуры в Средиземноморье не волнуют никого, и в первую очередь "хозяев мира сего", которые надежно укрываются в своих особняках.

Новый план США

Новый план США заключается в объединении обоих "правительств", чтобы нажиться на этой катастрофе и, прежде всего, развернуть группы AFRICOM. Второго марта генерал Майкл Лэнгли (Michael Langley) встретился с ливийской военной делегацией, генералами Хаддадом (Haddad) и Надхури (Nadhuri), во время конференции глав африканских вооруженных сил в Риме, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Кроме того, в страну для переговоров с обоими "правительствами" приезжал начальник ЦРУ Билл Бернс (Bill Burns). Визит ведущего дипломата Госдепартамента Барбары Лиф (Barbara Leaf) на Ближний Восток состоялся только для того, чтобы совместно решить вопрос о том, как изгнать ЧВК Вагнер из Ливии и соседних стран.

Главная беда ливийского и других народов заключается не только в отсутствии сильного антивоенного движения, но и в том, что даже часть прогрессивных сил поддерживает боевые действия – якобы во имя мира и прогресса. И все это несмотря на то, что конфликты всегда разрушительны, особенно для самых неблагополучных слоев населения. Военно-промышленным комплексам нельзя доставить большей радости.

Автор статьи: Назанин Арманян (Nazanín Armanian)

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