Истребители Балтийского флота провели "бои" в небе над Калининградской областью

С получением сигнала о вторжении самолетов "неприятеля" в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели с аэродрома на их перехват

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Летчики истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота провели учения, в ходе которых отработали элементы воздушного боя с условным противником, а также применение авиационных средств поражения. В маневрах в небе над Калининградской областью было задействовано более десяти экипажей самолетов, сообщила пресс-служба флота.

"По замыслу учения, самолеты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам на территории Калининградской области", - рассказали в пресс-службе.

С получением сигнала о вторжении самолетов "неприятеля" в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели с аэродрома на их перехват. Обнаружив и идентифицировав самолеты "противника", вступили в бой и уничтожили их.

"Полеты и отработка элементов воздушного боя выполнялись как днем, так и в темное время суток. Экипажи отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету, выполнили парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям", - отметили в пресс-службе, уточнив, что к мероприятию в рамках боевой подготовки было привлечено более десяти экипажей самолетов Су-27 Балтфлота.

Су-27 - (по классификации НАТО - Flanker, "Удар во фланг") - многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик большого радиуса действия. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Также самолет применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.