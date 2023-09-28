Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа КТРВ

Министр обороны РФ поставил задачи по выполнению государственного оборонного заказа

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым министр посетил с инспекцией производственные цеха предприятия, сообщает Минобороны РФ.

"Министр oбороны Рoссийской Федерации генерал aрмии Сергей Шoйгу прoверил ход выпoлнения гособoронзаказа на предприятии обoронно-промышленного кoмплекса "Корпорация "Тaктическое ракетное вооружение" в Мoсковской области. Глава рoссийского оборонного ведoмства совместно с губернатoром Московскoй области Андреем Ворoбьевым прoинспектировал прoизводственные цеха предприятия и тeхнологический процесс сборки высокоточных средств поражения", - говорится в сообщении.

Доклад главы КТРВ

Шойгу заслушал доклад главы КТРВ Бориса Обносова по созданию оснащенной управляемыми снарядами РСЗО. "Руководство корпорации представило министру обороны РФ запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, полученные в рамках оперативной разработки и модернизации высокоточного оружия", - говорится в сообщении.

Глава КТРВ доложил Шойгу о наращивании выпуска высокоточных средств поражения в два раза. Обносов указал, что производство отдельных номенклатур продукции увеличилось в три с половиной и пять раз.

В Минобороны РФ напомнили, что соответствующие поручения министра обороны РФ были отданы по итогам проверки в марте 2023 года. Там отметили, что объемы выпуска изделий увеличились за счет модернизации производства, повышения производительности труда, увеличения численности персонала и перехода на рабочий график 24/7.

По словам Обносова, на подмосковное предприятие дополнительно привлекли специалистов с других предприятий с профильным образованием. "Сюда приезжают из Оренбурга, из Перми, очень плотная ведется работа с местными учебными заведениями - с техникумами, с центром обучения корпорации", - привели его слова в Минобороны. Обносов указал, что за последнее время трудоустроили 40 выпускников этих учебных заведений.

Выполнение государственного оборонного заказа

Шойгу поставил задачи КТРВ по выполнению государственного оборонного заказа. Он отметил, что КТРВ в интересах вооруженных сил разрабатывает современные авиационные средства поражения, в частности относящиеся к номенклатуре высокоточных. "Первые и передовые позиции занимает Корпорация "ТРВ", - указал глава Минобороны РФ. Он рассчитывает, что темпы, которые удалось набрать, сохранятся не только в 2024 году, а по отдельным направлениям их увеличат. "На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах, и все это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции", - отметиил он.

Шойгу также сообщил, что планируется детально рассмотреть новую продукцию. Кроме того, в рамках совещания предполагается поднять вопрос поддержки, помимо решения финансовых вопросов по линии гособоронзаказа. Среди других тем министр назвал вопрос специалистов, которых привлекали с других предприятий, из иных городов и регионов. "Достаточно молодые люди делают очень серьезные и важные задачи", - отметил министр.

В Минобороны добавили, что Шойгу проверял ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Московской области в марте 2023 года. В ходе проверки была поставлена задача по увеличению темпов выпуска продукции в нынешнем году и двукратному наращиванию объема производства высокоточных средств поражения.