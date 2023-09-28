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Военное обозрение

Франция направит военного атташе в Армению для расширения сотрудничества в сфере обороны

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Франции решили назначить военного атташе в посольстве в Ереване. Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, выступая в Национальном собрании страны.

Назначение военного атташе планируется для развития французско-армянского сотрудничества в сфере обороны. Атташе будет регулярно работать в Ереване. Кроме того, Франция откроет консульство в Сюникской области – той самой, на часть которой, по мнению ряда экспертов, может претендовать Азербайджан.

Интересно, что все эти заявления были сделаны после событий в Нагорном Карабахе. При этом спасать непризнанную республику Париж не стал, и даже фактически ничего не предпринял в плане ответа Азербайджану. Теперь Франция будет пытаться расширить свое влияние на Армению, так как является наиболее тесно связанной с Ереваном европейской страной из-за многочисленной и влиятельной армянской диаспоры.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что будет внимательно следить за сохранением территориальной целостности Армении.

Напомним, что Нагорный Карабах капитулировал в течение суток. Сейчас из региона продолжается отток армянского населения. По некоторым данным, НКР покинули около 50 тысяч человек, то есть половина населения непризнанной республики. Однако такое развитие событий, вероятно, не сильно тревожит «коллективный Запад», в том числе и Францию.

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Страны
Азербайджан
Армения
Франция
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