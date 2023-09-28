ВМС Индии объявили о планах закладки ещё одного авианосца собственной постройки типа Vikrant

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Индия не намерена довольствоваться двумя авианосцами, морские амбиции и угрозы со стороны потенциальных противников требуют увеличения количества авианесущих кораблей в составе флота. В связи с этим командование ВМС Индии официально запросило у правительства страны выделение средств на третий авианосец, пишет Times of India.

По данным индийского издания, ВМС Индии предложило заложить третий авианосец по модернизированному проекту авианосца Vikrant собственной постройки. Предполагается, что закладка и строительство корабля будут проведены на верфи Cochin Shipyard Limited в Кочи, где строился первый индийский авианосец INS Vikrant. Как сообщают источники в Минобороны Индии, новый авианосец водоизмещением 45 тысяч тонн будет усовершенствованной версией INS Vikrant.

На сегодняшний день ВМС Индии имеют в своем составе два авианосца - это INS Vikramaditya, переделанный из советского авианесущего крейсера проекта 11434 "Адмирал Горшков", а также INS Vikrant, построенный индийцами самостоятельно. О планах закладки третьего авианосца в Индии говорят уже давно, но до предложения о закладке все руки не доходили.

INS Vikrant вошел в состав ВМС Индии в сентябре прошлого года. Водоизмещение полное - порядка 45 тысяч тонн, длина корпуса – 262 метра, ширина – 62 метра. Установлены четыре газотурбины LM2500+ мощностью более 80 МВт (110 000 л.с.). Скорость - до 28 узлов. Дальность плавания –7500 морских миль. Экипаж – 1560 человек. Вооружение составляют четыре итальянских 76-мм арткомплекса, две установки вертикального пуска ЗУР "Барак-1" и "Барак-8" израильского производства, российские зенитные арткомплексы AK-630.

В авиакрыло вошли российские истребители МиГ-29К/КУБ, российские вертолеты Ка-31 и американские MH-60R. В дальнейшем возможна замена на индийский истребитель Tejas или французские Rafale M или американские F-18 Super Hornet.