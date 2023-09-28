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ТАСС

Слуцкий назвал "подменой понятий" слова Клинтон о расширении НАТО

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Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ ТАСС

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам, "в создании кризиса в сфере глобальной безопасности виновны США"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о "вине" главы российского государства Владимира Путина в расширении НАТО являются "полным бредом и подменой понятий". Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как сообщало агентство Reuters, Клинтон, выступая в Госдепартаменте, обратилась к Владимиру Путину по имени и заявила, что он сам "напросился" на расширение НАТО.

"Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон вступила в заочную дискуссию с Владимиром Путиным, обвинив президента России в расширении НАТО. Полный бред и подмена понятий", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

"Именно США "виновны" в расширении НАТО на Восток и, как следствие, - в создании сегодняшнего кризиса в сфере глобальной безопасности", - отметил он, добавив, что госсекретарь США Джеймс Бейкер "на закате "холодной войны" клятвенно обещал экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву, что альянс "не продвинется ни на дюйм" восточнее своих границ 1990 года". По мнению Слуцкого, это была "целенаправленная политика" по сохранению однополярного мира во главе с Вашингтоном и сдерживанию России.

"Соединенные Штаты остаются главными идеологами втягивания в альянс новых членов, а также всех агрессивных кампаний НАТО. Таким же образом (лживым) Клинтон может обвинить народы бывшей Югославии, Ирака, Ливии в разрушении своих же собственных стран. Но от этого вина США, экспортирующих "демократию" по всему миру с помощью натовских бомбежек и путем слома неугодных им режимов, не становится меньше ни на йоту", - полагает глава комитета.

Он также напомнил о кадрах с "радостно аплодирующей" Клинтон при известии о гибели "растерзанного толпой" в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи и ее высказывания о том, что "США не допустят ресоветизации в ответ на планы создания ЕАЭС". "Вот, собственно, два весьма говорящих штриха о "ценностях" и "истинной демократии", которые проводят Соединенные Штаты Америки", - заключил он. 

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