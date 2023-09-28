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Известия.ru

Операторы FPV-дронов показали работу «Химеры» в зоне спецоперации

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Бойцы отряда «Штурм» 33-го полка 20-й мотострелковой дивизии 27 сентября рассказали корреспонденту «Известий» об управлении FPV-дронами «Химера» в зоне спецоперации.


«Они очень быстрые относительно других разведывательных дронов, но имеют очень чувствительное управление. Если разведывательный дрон подлетает, зависает, ты уже убираешь руки от управления и занимаешься осмотром, то тут ты постоянно должен держать руки на управлении», — отмечает один из бойцов.

Дроны используются для выбивания противника с блиндажей, поражения огневых и пулеметных точек. Для этого разведывательный дрон корректирует «птицу», после чего ее поднимают в небо и наносят удар.

Для поднятия дрона устанавливается специальная антенна, настраиваются очки на определенную волну. После этого включается пульт, а дрон подключается к антенне.

«Полностью отключены все стабилизаторы. Любое действие, которое я делаю, дрон повторяет. После маленького движения в неправильную сторону он может не слушаться», — дополнил оператор БПЛА.

В этот же день российские войска при помощи FPV-дрона подорвали вышку сотовой связи, используемую Вооруженными силами Украины, в Сумской области. Вышка использовалась ВСУ для осуществления видеонаблюдения и технической разведки на местности.


15 сентября подразделения воздушно-десантных войск при помощи FPV-дронов уничтожили скопления украинских формирований армии противника на артемовском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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