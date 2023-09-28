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Известия.ru

WSJ раскрыла причину частых поломок западного оружия у ВСУ

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Stringer

WSJ: поломка западного оружия происходит из-за недостатка обучения солдат ВСУ

Западное вооружение часто выходит из строя из-за недостатка обучения украинских боевиков. Об этом 27 сентября говорится в статье газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Поломки могут быть следствием того, что на подготовку украинских артиллеристов перед их отправкой на поле боя было потрачено слишком мало времени», — отмечает причину WSJ.

Так, автор статьи подчеркивает, что немецким солдатам необходимо было обучаться не менее четырех месяцев перед эксплуатацией гаубиц Panzerhaubitze, а бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходили обучение всего пять недель. Кроме того, украинские военные добавили, что эти же боевые машины часто ломаются из-за непрерывного использования.

Ранее, 25 сентября, глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что часть вооружений, которые Берлин ранее передал Украине, устарела или не работала. Она заявила, что поставляемое оружие необходимо передавать вместе с боеприпасами для него, и отсутствие соответствующих снарядов могло спровоцировать поломки военной техники.

В этот же день глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что поставки вооружения Киеву являются прогнозируемыми, но ход военных действий они переломить не смогут. Он также отметил, что передача оружия повлияет на жизнь военнослужащих и мирного населения.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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