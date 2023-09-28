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РИА Новости

КТРВ показала Шойгу запущенные в серию новейшие образцы вооружения

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

КТРВ показала Шойгу запущенные в серийное производство новейшие образцы оружия

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) показала министру обороны РФ Сергею Шойгу на своем предприятии в Московской области запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, созданные в рамках оперативной разработки и модернизации, сообщило Минобороны.

Шойгу проверил на предприятии ход выполнения гособоронзаказа.

"Руководство корпорации представило министру обороны РФ запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, полученные в рамках оперативной разработки и модернизации высокоточного оружия", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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