Швейцария отклонила инициативу по реэкспорту своего оружия на Украину

Против соответствующего предложения Совета кантонов проголосовали 135 депутатов

ЖЕНЕВА, 27 сентября. /ТАСС/. Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии отклонил инициативу по реэкспорту своего оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты, в том числе на Украину. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство.

По его информации, 135 депутатов совета проголосовали против соответствующего предложения Совета кантонов (малой палаты парламента). Поддержали эту инициативу только 48 парламентариев.

Против модификации условий оружейного реэкспорта на заседании Национального совета выступили депутаты от левых партий и правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП). В ШНП считают, что облегчение реэкспорта несовместимо с швейцарским нейтралитетом, а по мнению левых, предлагавшаяся инициатива была нацелена прежде всего на поддержку производителей вооружений.

Как поясняет агентство, эта инициатива была направлена на общее регулирование реэкспорта швейцарского оружия. Предполагалось, что страны-покупатели по-прежнему должны были бы подписывать декларацию о запрете реэкспорта, но для стран, разделяющих ценности Швейцарии и имеющих сопоставимый режим экспортного контроля, этот срок будет ограничен пятью годами. Проект инициативы также предполагал возможность поставки военного оборудования стране, участвующей в конфликте, в случае, если она таким образом реализует право на самооборону в соответствии с нормами международного публичного права.

Швейцарское телеграфное агентство проинформировало во вторник, что Национальный совет (большая палата парламента) и Совет кантонов (малая палата) конфедерации одобрили продажу 25 танков Leopard 2 их производителю - германскому концерну Rheinmetall. В Берлине пояснили, что они нужны, чтобы заменить технику, которая ранее была поставлена Украине странами НАТО и ЕС, и заверили, что эти машины не будут переданы Киеву.

Нейтралитет Швейцарии и реэкспорт оружия

В силу своего нейтрального статуса Швейцария не экспортирует оружие на Украину и запрещает реэкспорт в зоны конфликтов вооружений швейцарского производства, проданных другим государствам. Правительство страны 10 марта подтвердило запрет на такой реэкспорт. Вместе с тем в парламенте на протяжении длительного времени ведутся дискуссии по этому вопросу. В частности, обсуждается предложение комиссии по политике безопасности Национального совета о том, чтобы разрешить реэкспорт оружия в одно из государств-участников того или иного конфликта, если Совет Безопасности или Генеральная Ассамблея ООН двумя третями голосов заявят, что другое государство, участвующее в конфликте, нарушило международное право. По данным RTS, по этой инициативе уже достигнут компромисс между компетентными комиссиями Национального совета и Совета кантонов, однако окончательное решение парламент пока не принял.

В ноябре 2022 года швейцарское правительство не разрешило Германии реэкспорт на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard. Не получила разрешения на реэкспорт оружия и Испания. В 2022 году отрицательный ответ Берна на просьбу о реэкспорте получила также Дания, намеревавшаяся поставить Киеву 20 многоцелевых колесных бронемашин швейцарского производства Piranha III.

Президент Швейцарии Ален Берсе заявлял в январе, что конфедерация в силу своего нейтралитета не намерена разрешать реэкспорт на Украину поставленных Германии и Испании швейцарских вооружений. Он напомнил, что Швейцария является участницей женевских конвенций и страной мира, которая не экспортирует оружие в зоны военных конфликтов.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.