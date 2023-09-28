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Шойгу поручил КТРВ учесть замечания при выполнении гособоронзаказа

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Шойгу поручил КТРВ учесть замечания и предложения при выполнении гособоронзаказа

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поставил корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) задачу учесть замечания и предложения при выполнении государственного оборонного заказа, сообщило Минобороны РФ.

"Глава российского военного ведомства поставил задачи руководству предприятия с учетом замечаний и предложений продолжить выполнение государственного оборонного заказа", - говорится в релизе.

Как отметил министр, КТРВ занимает при выполнении ГОЗ "первые и передовые позиции". "Мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены. На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах, и все это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции", - подчеркнул Шойгу.

"То новое, что мы с вами сегодня увидели и что предполагаем в ближайшие месяцы запустить, мы сейчас детально рассмотрим. То, чем вам помочь и чем вас поддержать, помимо решения финансовых вопросов по линии государственного оборонного заказа. Естественно, есть и другие вопросы - это специалисты, которых привлекали с других предприятий, с других городов и с других регионов. Достаточно молодые люди делают очень серьезные и важные задачи", - добавил он.

В марте 2023 года министр также проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Подмосковье, тогда была поставлена задача по наращиванию темпов выпуска продукции в текущем году и двукратному увеличению объема производства высокоточных средств поражения.

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Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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