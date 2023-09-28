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Интерфакс-АВН

Глава КТРВ проинформировал Шойгу о работе над высокомобильной РСЗО с управляемыми снарядами

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С.Шойгу
С.Шойгу.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на подмосковном предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), его проинформировали о ходе работ по созданию высокомобильной реактивной системы залпового огня с управляемыми снарядами.

"Министр обороны РФ заслушал доклад генерального директора корпорации Бориса Обносова о ходе реализации проекта по созданию высокомобильной реактивной системы залпового огня, оснащенной управляемыми реактивными снарядами с повышенными точностными характеристиками и управляемыми межвидовыми планирующими боеприпасами", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Борис Обносов доложил генералу армии Сергею Шойгу о выполнении поручения министра обороны РФ по наращиванию темпов производства, которые были отданы по итогам проверки в марте 2023 года. За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два, а по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции, в 3,5 и 5 раз", - сказано в сообщении.

По официальной информации, КТРВ - ведущий российский разработчик и производитель тактического ракетного вооружения. Это головная организация по разработке гиперзвукового оружия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Обносов Борис
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА
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