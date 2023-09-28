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Интерфакс-АВН

ОСК в 2023-2027 гг. завершит строительство 31 рыболовецкого судна

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Панорама АО "Балтийский завод" (в составе ПАО "Объединенная судостроительная корпорация")
Панорама АО "Балтийский завод" (в составе ПАО "Объединенная судостроительная корпорация").
Источник изображения: АО "Балтийский завод"

Санкт-Петербург. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - "Объединенная судостроительная корпорацию" (ОСК) в 2023-2027 годах планирует завершить строительство 31 рыболовецкого судна в рамках первого этапа инвестиционных квот.

"Программа - порядка 43 судов. На сегодня 12 судов сдали, 31 судно находится в постройке. Горизонт сдачи: 2023-2027 год. Основные объемы приходятся на 2024-2025 год", - заявил директор департамента гражданского судостроения ОСК Алексей Надыршин на Международном рыбопромышленном форуме в среду в Петербурге.

По его словам, основными проблемами для судостроителей за последние годы стали отсутствие импортного оборудования и квалифицированных кадров.

"В связи с тем, что наступили санкции, на них наложился фактор ковида, мы столкнулись с тем, что импортное оборудование поставлялось не в те сроки и не по той стоимости, по которой нам бы хотелось. Всё это повлияло на сроки реализации проектов", - добавил он.

Программа рыбных инвестквот действует в РФ с 2016 года. Рыбаки получают квоты на вылов рыбы под инвестиционные обязательства по строительству судов и перерабатывающих заводов. Инвестиции на первом этапе программы оцениваются более чем в 230 млрд рублей.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что первый этап программы рыбных инвестиционных квот может быть завершен в 2026 году.

В настоящее время в рамках первого этапа программы строится 105 судов рыбопромыслового флота, включая 41 краболов.

В рамках второго этапа инвестквот планируется привлечь 300 млрд рублей.

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Россия
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ОСК
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