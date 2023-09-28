США совершили серьезную ошибку на Украине. Придется расплачиваться

У Украины нет никаких шансов на победу, но США это игнорируют, пишет автор статьи для 19FortyFive. Вашингтон не собирается заканчивать конфликт, однако намерение поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", вредит Америке.

Дэниэл Дэвис

В феврале 2022 года российский президент Владимир Путин решил начать военную операцию на Украине. Высшим приоритетом для Америки должно стать скорейшее прекращение этого конфликта с одновременным укреплением собственной национальной безопасности и защитой восточного фланга НАТО. Однако Вашингтон, по всей видимости, делает прямо противоположное. Он разжигает пламя военных действий, стараясь затянуть их как можно дольше. Одновременно он подрывает оборонительный потенциал самой Америки.

Военные действия длятся второй год, а у США так и не появилось никакой стратегии их прекращения. У Вашингтона нет ни малейшего представления о том, как может закончиться этот вооруженный конфликт. Он противится любым попыткам добиться урегулирования путем переговоров и посредством дипломатии.

Главной яркой цитатой, которую неустанно повторяют американские власти, стала весьма неопределенная фраза, гласящая, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Все, начиная с президента и заканчивая госсекретарем, министром обороны и многочисленными конгрессменами, постоянно твердят ее как заклинание. Но никто не может сказать, что она означает, и внятно объяснить, как эта фраза защищает американские интересы.

Все эти путаные, хаотичные и бесконтрольные попытки поддержать Украину военной техникой и деньгами лишь затягивают военные действия. Они ни в коей мере не помогают их прекратить. Казалось бы, новейшая и весьма болезненная история Америки, которая бесконечно поддерживает войны, представляющие сомнительный интерес для ее национальной безопасности, должна была научить ее, как избежать повторения ошибок и провалов. Но, к сожалению, эти надежды остаются тщетными.

Печальная история поддержки нескончаемых войн

Участие Америки во Вьетнамской войне якобы было вызвано страхом перед "эффектом домино". Соединенные Штаты полагали, что, если коммунисты Северного Вьетнама победят Юг, остальные азиатские страны впоследствии падут под коммунистическим натиском. У них не было ни стратегии завершения войны, ни плана достижения победы. Получилось так, что Северный Вьетнам действительно разгромил Юг, однако страх перед коммунистическим нашествием в Азии не оправдался.

Хронология событий убедительно свидетельствует о том, что Вашингтон, ведя катастрофическую двадцатилетнюю войну в Афганистане, тоже не выработал никакой стратегии ее завершения. США знали, как развернуть войска, как остаться в стране на неопределенный срок, но понятия не имели, как выбраться оттуда. Проблему решило лишь унизительное поражение. А американская безопасность ничуть не ослабла после вывода войск из Афганистана. Она на том же уровне, что и во время этой бессмысленной войны, длившейся 20 лет.

Президент Джордж Буш заявил, что США пришлось в 2003 году отправиться на войну в Ирак, потому что в противном случае американцам пришлось бы "зависеть от милости беззаконного режима, который угрожает миру оружием массового уничтожения". Никакого оружия массового уничтожения не было. Но даже когда это стало предельно ясно, американское правительство не стало разрабатывать стратегию прекращения войны, а просто продолжало боевые действия. С тех пор американские солдаты находятся в Ираке постоянно – если не считать трехлетнего перерыва. А у США нет ни плана, ни стратегии по завершению этой военной миссии.

Кровопролитные военные операции в Ливии, Сомали, Йемене и Сирии точно так же начинались с большим энтузиазмом, но их разработчики не представляли, как завершить их. Сейчас Америка оказалась на перепутье в вопросе помощи Киеву. Есть два варианта: сохранить шестидесятилетнюю тенденцию, слепо поддерживая военные действия и не имея представления о том, как их завершить, или усвоить многочисленные уроки и сформировать стратегию завершения конфликта.

Откровенно говоря, у Украины нет реальной возможности одержать военную победу. Продолжать поддерживать ее "сколько потребуется" – это вообще никакая не стратегия. Из месяца в месяц отправлять Киеву боевую технику, боеприпасы и оружие? Возможно, это поможет ему избежать полного поражения. Но сколько бы помощи США и НАТО ни отправляли Киеву, его войска наверняка не сумеют изгнать русских. Это просто затянет конфликт, а украинские военные каждый день будут гибнуть сотнями.

Поддержка Украины не обеспечит нам безопасность

Многие утверждают, что, помогая Киеву, мы помогаем себе. Линдси Грэм (Lindsey Graham), например, сказал, что, поддерживая Украину в боевых действиях против России, "мы тратим деньги наилучшим образом", потому что из-за этого "гибнут русские". Ослабление России – вот непосредственная цель, которую изложил министр обороны Ллойд Остин. Однако крайне важно понять одну простую вещь: ослабление России не поможет укреплению национальной безопасности США.

Американская национальная безопасность сегодня ничуть не прочнее, чем до начала этого вооруженного конфликта. Более того, она не ослабнет в тот день, когда боевые действия закончатся. Почему? Потому что по своей военной мощи Америка и НАТО многократно превосходят Россию и будут превосходить в будущем. Убийство русских не обезопасит американцев, а следовательно, США нецелесообразно используют свои ресурсы. Напротив, не ограниченная по времени поддержка Украины постепенно будет ослаблять наш неядерный военный потенциал.

Согласно последним цифрам Пентагона, США на сегодня передали Украине умопомрачительное количество оружия и военной техники. Вот частичный перечень: ЗРК "Пэтриот", NASАMS и "Хок", 38 систем HIMARS, 270 гаубиц (калибра 155 и 105 миллиметров) с 2,8 миллиона снарядов, более 240 минометов с 400 тысячами боеприпасов к ним. Кроме того, США передали свыше пяти тысяч единиц боевых машин (танки "Абрамс М1А1", БМП "Брэдли", "Страйкер" и прочая колесная и гусеничная техника), а также более 300 миллионов патронов разного калибра.

Соединенные Штаты не только тратят деньги. Они уменьшают запасы вооружений, бронемашин и боеприпасов на складах, а это ослабляет американский потенциал по ведению войны. Многие предполагают, что США будут поставлять на Украину дополнительные бронемашины и боеприпасы без ограничения по времени. Но о последствиях таких поставок для нашей национальной безопасности говорят редко.

Если США внезапно окажутся в состоянии войны, и войны крупной, армии будет не хватать гаубиц и снарядов. Нельзя сократить запасы почти на три миллиона за полтора года и пребывать в уверенности, что это не окажет никакого негативного воздействия на способность Америки вести войну. В настоящее время США производят всего 24 тысячи снарядов в месяц, и мы надеемся к 2025 году увеличить этот показатель до 85 тысяч.

Если Соединенные Штаты прямо сегодня прекратят поставки снарядов на Украину, им потребуется четыре-пять лет, чтобы восполнить запасы. Необходимо спросить сторонников продолжения помощи Киеву, почему их совершенно не волнует постоянное ослабление боевого потенциала США. Помочь Украине защитить себя – это вполне понятное стремление. Но если оказывать поддержку в таких объемах, это повлечет за собой серьезные и вполне реальные последствия. И эта тенденция для США явно негативна.

Заключение

США бездумно повторяют те многочисленные и очень серьезные ошибки, которые они совершили за последние полвека. Нами овладели эмоции, и мы помогаем украинской стороне в вооруженном конфликте с Россией, конца которому не видно. При этом мы даже не пытаемся трезво и честно оценивать, во что нам обходится эта поддержка, какой должна быть наша стратегия, и какого реального результата мы добиваемся. Мы просто транш за траншем шлем Киеву помощь, а сами не думаем, какое совокупное воздействие это окажет на нашу страну.

Автор статьи: Дэниел Дэвис (Daniel Davis) – старший научный сотрудник аналитического центра "Приоритеты обороны" (Defense Priorities), подполковник армии США в отставке, четыре раза побывавший в командировках в зонах боевых действий. Автор книги "Одиннадцатый час в Америке 2020 года" (The Eleventh Hour in 2020 America).