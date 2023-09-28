Биоисследования с МКС перенесут на российскую орбитальную станцию

В первую очередь на РОС будут проводить исследования радиационной безопасности экипажа, также планируется изучение влияния на организм условий за пределами орбиты Земли, при полетах к Луне и в дальний космос, рассказал ведущий инженер Института медико-биологических проблем РАН Юрий Смирнов

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Часть медико-биологических исследований, которые ведутся на Международной космической станции (МКС), после завершения ее эксплуатации будут перенесены на будущую Российскую орбитальную станцию (РОС), рассказал на форуме Openbio начальник лаборатории разработки и реализации медико-биологических программ, ведущий инженер Института медико-биологических проблем РАН Юрий Смирнов.

В феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщал, что срок запуска первого, научно-энергетического модуля РОС планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.

"В этом году мы выполняли [работы] по разработке программ медико-биологических исследований на Российской орбитальной станции. Там есть новые исследования, новые направления, которые были предложены в связи с изменением орбиты, по которой будет проходить орбитальная станция и, естественно, какие-то направления исследований, которые сейчас ведутся на МКС, перейдут на Российскую орбитальную станцию по завершении ее эксплуатации", - сказал Смирнов.

Он добавил, что в связи с изменением орбиты РОС в первую очередь будут проводиться исследования радиационной безопасности экипажа. Также планируется изучение влияния на организм гипомагнитных условий, в которых будут находиться космонавты за пределами орбиты Земли, в частности при реализации программы исследования Луны и полетах в дальний космос.

Он добавил, что основные направления, которые ведутся на МКС и которые стоит развивать в будущем, - это вопросы биологических систем жизнеобеспечения, в частности развитие направления создания биореакторов по выращиванию, например, водорослей, создание технологий, обеспечивающих производство в условиях космического полета продуктов питания и фармацевтических препаратов.

В ноябре прошлого года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал в интервью ТАСС, что срок участия в проекте МКС будет зависеть от технического состояния российского сегмента, сроков развертывания Российской орбитальной станции, начала полетов к ней российских космонавтов и ряда других факторов. В конце февраля 2023 года прошло заседание научно-технического совета (НТС) Роскосмоса с участием руководства госкорпорации, дочерних предприятий и организаций РАН, которые являются соисполнителями работ по российскому сегменту МКС. По итогам заседания НТС одобрил решение о продлении срока эксплуатации российского сегмента станции до 2028 года и начал подготовку документов для обращения в правительство.

Форум Openbio, посвященный вирусологии и биотехнологии, проходит с 26 по 29 сентября в наукограде Кольцово под Новосибирском. Форум проводится ежегодно с 2013 года. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером форума.