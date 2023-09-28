Войти
ТАСС

Биоисследования с МКС перенесут на российскую орбитальную станцию

167
0
0
Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

В первую очередь на РОС будут проводить исследования радиационной безопасности экипажа, также планируется изучение влияния на организм условий за пределами орбиты Земли, при полетах к Луне и в дальний космос, рассказал ведущий инженер Института медико-биологических проблем РАН Юрий Смирнов

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Часть медико-биологических исследований, которые ведутся на Международной космической станции (МКС), после завершения ее эксплуатации будут перенесены на будущую Российскую орбитальную станцию (РОС), рассказал на форуме Openbio начальник лаборатории разработки и реализации медико-биологических программ, ведущий инженер Института медико-биологических проблем РАН Юрий Смирнов.

В феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщал, что срок запуска первого, научно-энергетического модуля РОС планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.

"В этом году мы выполняли [работы] по разработке программ медико-биологических исследований на Российской орбитальной станции. Там есть новые исследования, новые направления, которые были предложены в связи с изменением орбиты, по которой будет проходить орбитальная станция и, естественно, какие-то направления исследований, которые сейчас ведутся на МКС, перейдут на Российскую орбитальную станцию по завершении ее эксплуатации", - сказал Смирнов.

Он добавил, что в связи с изменением орбиты РОС в первую очередь будут проводиться исследования радиационной безопасности экипажа. Также планируется изучение влияния на организм гипомагнитных условий, в которых будут находиться космонавты за пределами орбиты Земли, в частности при реализации программы исследования Луны и полетах в дальний космос.

Он добавил, что основные направления, которые ведутся на МКС и которые стоит развивать в будущем, - это вопросы биологических систем жизнеобеспечения, в частности развитие направления создания биореакторов по выращиванию, например, водорослей, создание технологий, обеспечивающих производство в условиях космического полета продуктов питания и фармацевтических препаратов.

В ноябре прошлого года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал в интервью ТАСС, что срок участия в проекте МКС будет зависеть от технического состояния российского сегмента, сроков развертывания Российской орбитальной станции, начала полетов к ней российских космонавтов и ряда других факторов. В конце февраля 2023 года прошло заседание научно-технического совета (НТС) Роскосмоса с участием руководства госкорпорации, дочерних предприятий и организаций РАН, которые являются соисполнителями работ по российскому сегменту МКС. По итогам заседания НТС одобрил решение о продлении срока эксплуатации российского сегмента станции до 2028 года и начал подготовку документов для обращения в правительство.

Форум Openbio, посвященный вирусологии и биотехнологии, проходит с 26 по 29 сентября в наукограде Кольцово под Новосибирском. Форум проводится ежегодно с 2013 года. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
МКС
ЯО
Похожие новости
07.06.2021
Вопрос о международном участии в российском проекте новой космической станции решать еще рано, считает Рогозин
02.06.2021
Истинный РОСС.Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
24.05.2021
Судьбу российского сегмента МКС после 2025 года определит руководство страны - Роскосмос
26.04.2021
Пилотируемый полет к будущей российской орбитальной станции может состояться в 2026 году - РКК "Энергия"
22.04.2021
Уйти нельзя остаться: построит ли Россия замену МКС
25.05.2020
Советское наследие Америки
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 03:50
  • 55568
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 02:29
  • 61
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 27.09 23:25
  • 16
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.09 20:12
  • 2651
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.09 17:16
  • 60
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 27.09 17:10
  • 41
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 27.09 17:04
  • 0
Что прошло незаметно на «полях» 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
  • 27.09 11:55
  • 0
Во время избирательной кампании в Польше «безопасность страны» контролируется особым образом
  • 27.09 10:02
  • 42
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%
  • 27.09 01:57
  • 1
Производство артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" в 2024 году вырастет в 25 раз
  • 27.09 01:33
  • 1
Глава МИД Германии признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику
  • 26.09 23:02
  • 1
ТОП-лучших онлайн казино
  • 26.09 21:09
  • 1
США и Вьетнам ведут переговоры по продаже крупного пакета вооружений
  • 26.09 15:37
  • 0
Угроза с юга: Украина как плацдарм для нападения на Беларусь