Таджикистан и Россия подписали соглашение об изучении космического мусора

Вице-президент НАН страны Гулчехра Кохирова сообщила, что документ должен быть ратифицирован

ДУШАНБЕ, 27 сентября. /ТАСС/. Таджикистан и Россия заключили соглашение о совместных исследованиях космического мусора на околоземной орбите, оно ожидает ратификации, после чего планируется начать исследования. Об этом сообщила ТАСС вице-президент Национальной академии наук (НАН) Таджикистана, директор института астрофизики НАН Гулчехра Кохирова.

"Можно с радостью констатировать, что в августе 2023 года это соглашение успешно было подписано правительственными структурами Российской Федерации и Республики Таджикистан. На данный момент соглашение находится на стадии внутригосударственных урегулирований, то есть оно должно быть ратифицировано", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Кохирова отметила, что в Таджикистане от данного соглашения ожидают, что наблюдательный потенциал обсерваторий Национальной академии наук республики будет использован для прикладных задач, которые выполняет Роскосмос. "А именно - контроль околоземного космического пространства. Мы бы хотели быть подключены к мониторингу в мирных целях засорения околоземного космического пространства космическим мусором для того, чтобы способствовать выработке стратегии смягчения потенциальных угроз от этого мусора, связанных с возможными столкновениями с рабочими космическими аппаратами, а также выпадением этого мусора на поверхность Земли", - сказала она.

Собеседница агентства также отметила, что базой для двустороннего соглашения стало многостороннее соглашение об осуществлении совместной деятельности государств - участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, которое было подписано главами правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана 2 ноября 2018 года в Астане. По ее словам, таджикские ученые имеют опыт и готовы внести свой вклад в решение проблемы опасности астероидов и метеоритов.

Ранее о возможности подписания такого соглашения сообщал президент НАН Фарход Рахими. В Таджикистане обсерватории находятся в Гиссаре, на горе Санглох в Дангаринском районе, а также Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области.