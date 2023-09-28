Появились кадры обучения украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16

Источник изображения: topwar.ru

Украинские Воздушные силы опубликовали кадры, на которых запечатлен процесс подготовки летчиков ВСУ пилотированию американских истребителей F-16.

В показанных командованием ВСУ тренировках принимают участие оставшиеся на Украине и, видимо, не соответствующие критериям отбора для поездки в США летчики, которым в свободное от боевых вылетов время приходится знакомиться с кабиной F-16 в виртуальной реальности и в компьютерной симуляции выполнять совместные миссии в составе пары, звена, эскадрильи американских истребителей. Используемая для тренировок украинских летчиков компьютерная программа имитирует территорию Украины.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Предполагается, что первые украинские летчики, отправленные в США для обучения пилотированию F-16, завершат тренировки уже до конца текущего года. По словам директора Воздушных сил Нацгвардии США Майкла Ло, в настоящее время украинские летчики проходят ускоренные курсы английского языка, после чего, в октябре предполагается начать их обучение непосредственно пилотированию.

Обучение украинских военных летчиков в США планируется провести в крайне сжатые сроки и завершить уже к концу текущего года. Таким образом, на овладение принципиально новыми для них боевыми машинами украинским летчикам отводится не более трех месяцев.

Однако, исходя из того, что, как известно, F-16 требуют около 16 часов обслуживания в ангаре на каждый час нахождения машины в воздухе, могут возникнуть трудности с обучением технического персонала, которое может оказаться сложнее, чем подготовка летчиков.