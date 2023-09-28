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ЦАМТО

Румыния намерена приобрести 32 истребителя F-35 "Лайтнинг-2"

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F-35A Lightning II.
F-35A Lightning II. Архивное фото.
Источник изображения: US NAVY / Reuters

ЦАМТО, 27 сентября. Румыния планирует закупить 32 истребителя F-35 "Лайтнинг-2" американской компании Lockheed Martin, стоимость которых оценивается в 6,5 млрд. долл., сообщило 26 сентября агентство Reuters со ссылкой на МНО Румынии.

Румыния, которая граничит с Украиной, в этом году увеличила свой оборонный бюджет с 2% до 2,5% ВВП с целью повышения темпов модернизации устаревшей военной техники. В рамках усиления авиационного компонента в ноябре 2022 года МНО Румынии заключило контракт стоимостью 388 млн. евро на закупку 32 истребителей F-16 из состава ВС Норвегии в дополнение к 17 самолетам этого типа, приобретенным, начиная с 2016 года.

В июле 2023 года Румыния объявила о создании регионального центра подготовки пилотов F-16, который в конечном итоге будет доступен союзникам и партнерам по НАТО, а также Украине.

В прошлом году президент Румынии Клаус Йоханнис впервые заявил, что Румыния рассматривает возможность приобретения самолетов F-35 корпорации Lockheed Martin.

В апреле 2023 года Высший совет национальной обороны Румынии CSAT (Consiliul Suprem de Aparare a Tarii) на своем заседании одобрил закупку малозаметных истребителей F-35 "Лайтнинг-2" для усиления противовоздушной обороны страны. Совет не уточнил количество, сроки и стоимость закупки.

Теперь закупку должен одобрить парламент Румынии. Командование ВВС Румынии рассчитывает приступить к применению первой эскадрильи самолетов после 2030 года. Для этого требуется приступить к реализации подготовительных мероприятий уже в 2023 году.

Как предполагается, соглашение будет включать услуги логистики и обучения, поставку авиатренажеров, сопутствующего оборудования и боеприпасов. Контракт будет включать опцион на закупку еще 16 самолетов F-35. По оценке, контракты вряд ли будут подписаны раньше следующего года.

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Страны
Норвегия
Румыния
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
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