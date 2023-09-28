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ЦАМТО

ВС Эквадора получат турецкие бронемашины URAL

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Otokar Ural
Турецкий бронеавтомобиль Otokar Ural.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 27 сентября. Минобороны Эквадора получит 15 легких бронированных машин URAL с колесной формулой 4х4 в рамках соглашения, подписанного с турецкой компанией Otokar.

Техника будет применяться в ходе операций по противодействию незаконному обороту наркотиков и борьбе с терроризмом.

Как сообщает Infodefensa.com, о продаже стало известно в ходе состоявшейся 11 сентября на авиабазе "Марискаль Сукре" в Кито официальной церемонии приемки 20 бронемашин "Кобра-2", ранее закупленных у Otokar.

Приобретение бронемашин является частью процесса модернизации Вооруженных сил, реализуемого в связи с ростом проблем в сфере внутренней безопасности.

Как заявил на церемонии приемки новой техники президент Гильермо Лассо, с самого начала президентских полномочий он принял на себя обязательства по оснащению трех видов вооруженных сил. Как планируется, 15 бронемашин URAL будут доставлены в конце октября 2023 года.

Разработанная Otokar бронемашина URAL обеспечивает перевозку расчета из восьми человек (включая командира и водителя). Длина машины – 4,9 м, ширина – 2,2 м, высота – 2,44 м, максимальная боевая масса – 6,4 т. Дизельный двигатель мощностью 168 л.с. и шестискоростная автоматическая коробка передач обеспечивают максимальную скорость до 110 км/ч, запас хода по топливу – 600 км. Колеса Run Flat позволяют продолжать движение после получения повреждения. Машина может оснащаться дистанционно управляемым модулем вооружения или турелью с пулеметами калибра 5,56х45 или 7,62х51 мм.

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