Парламент Болгарии одобрил поставку ракет к комплексам С-300 для Украины

В докладе, представленном депутатами, отмечалось, что София предоставит боеприпасы с дефектами, которые, однако, могут использоваться украинской армией

СОФИЯ, 27 сентября. /ТАСС/. Парламент Болгарии большинством голосов одобрил предоставление дополнительной военной помощи Украине, в частности ракеты типа 5В55Р для зенитно-ракетного комплекса С-300 с дефектами. Об этом сообщил ТАСС лидер политической партии "Возрождение" Костадин Костадинов по итогам закрытой части заседания парламента.

"Решение о поставке ракет к комплексам С-300 на Украину было одобрено парламентским большинством - представителями коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил, объединения коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" и Движением за права и свободы, которые и внесли проект этого решения в парламент", - сообщил Костадинов.

В докладе, представленном депутатами, отмечалось, что Болгария предоставит боеприпасы с дефектами, которые, однако, могут использоваться украинской армией. "Наша страна не имеет возможности самостоятельно отремонтировать эти боеприпасы, а их использование могло бы создать серьезный риск для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии, Украина декларировала, что имеет возможности ввести в эксплуатацию подобные боеприпасы с дефектами", - было заявлено в открытой части заседания, которое транслировалось на сайте парламента.

Дебаты между правящим большинством и оппозиционными политическими объединениями продолжались около трех часов. Оппозиционные депутаты обвиняли своих коллег в предательстве национальных интересов и требовали отставки министра обороны Тодора Тагарева. Часть заседания прошла в закрытом режиме из-за представления депутатам служебной информации о состоянии противовоздушной обороны страны и количестве установок С-300. Парламентская группа коалиции "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" бойкотировала голосование, покинув закрытое заседание.

Ранее комиссия парламента по вопросам обороны одобрила предложение Минобороны страны отправить Украине неисправные зенитно-управляемые ракеты типа 5В55Р для зенитно-ракетного комплекса С-300 и боеприпасы для автоматического стрелкового оружия калибра 5,56 45 мм, в которых МВД страны уже не нуждается.