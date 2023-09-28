Войти
ТАСС

Парламент Болгарии одобрил поставку ракет к комплексам С-300 для Украины

154
0
0
Флаги Украины и Болгарии
Флаги Украины и Болгарии.
Источник изображения: shraibikus.com

В докладе, представленном депутатами, отмечалось, что София предоставит боеприпасы с дефектами, которые, однако, могут использоваться украинской армией

СОФИЯ, 27 сентября. /ТАСС/. Парламент Болгарии большинством голосов одобрил предоставление дополнительной военной помощи Украине, в частности ракеты типа 5В55Р для зенитно-ракетного комплекса С-300 с дефектами. Об этом сообщил ТАСС лидер политической партии "Возрождение" Костадин Костадинов по итогам закрытой части заседания парламента.

"Решение о поставке ракет к комплексам С-300 на Украину было одобрено парламентским большинством - представителями коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил, объединения коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" и Движением за права и свободы, которые и внесли проект этого решения в парламент", - сообщил Костадинов.

В докладе, представленном депутатами, отмечалось, что Болгария предоставит боеприпасы с дефектами, которые, однако, могут использоваться украинской армией. "Наша страна не имеет возможности самостоятельно отремонтировать эти боеприпасы, а их использование могло бы создать серьезный риск для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии, Украина декларировала, что имеет возможности ввести в эксплуатацию подобные боеприпасы с дефектами", - было заявлено в открытой части заседания, которое транслировалось на сайте парламента.

Дебаты между правящим большинством и оппозиционными политическими объединениями продолжались около трех часов. Оппозиционные депутаты обвиняли своих коллег в предательстве национальных интересов и требовали отставки министра обороны Тодора Тагарева. Часть заседания прошла в закрытом режиме из-за представления депутатам служебной информации о состоянии противовоздушной обороны страны и количестве установок С-300. Парламентская группа коалиции "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" бойкотировала голосование, покинув закрытое заседание.

Ранее комиссия парламента по вопросам обороны одобрила предложение Минобороны страны отправить Украине неисправные зенитно-управляемые ракеты типа 5В55Р для зенитно-ракетного комплекса С-300 и боеприпасы для автоматического стрелкового оружия калибра 5,56 45 мм, в которых МВД страны уже не нуждается. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Украина
Продукция
С-300
Похожие новости
14.07.2022
Почему до сих пор не уничтожена украинская ПВО
18.03.2022
Словакия дала предварительное согласие на передачу Украине ЗРК С-300 - ТВ
18.03.2022
США отправляют на Украину зенитные ракетные системы советского производства
15.03.2019
Крымский бастион: как изменилась военная инфраструктура полуострова
03.10.2018
Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму
05.02.2010
Иран рассчитывает в ближайшее время получить комплексы С-300
20.10.2009
США не оказывают давление на Россию по вопросу С-300
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 03:50
  • 55568
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 02:29
  • 61
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 27.09 23:25
  • 16
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.09 20:12
  • 2651
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.09 17:16
  • 60
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 27.09 17:10
  • 41
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 27.09 17:04
  • 0
Что прошло незаметно на «полях» 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
  • 27.09 11:55
  • 0
Во время избирательной кампании в Польше «безопасность страны» контролируется особым образом
  • 27.09 10:02
  • 42
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%
  • 27.09 01:57
  • 1
Производство артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" в 2024 году вырастет в 25 раз
  • 27.09 01:33
  • 1
Глава МИД Германии признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику
  • 26.09 23:02
  • 1
ТОП-лучших онлайн казино
  • 26.09 21:09
  • 1
США и Вьетнам ведут переговоры по продаже крупного пакета вооружений
  • 26.09 15:37
  • 0
Угроза с юга: Украина как плацдарм для нападения на Беларусь