Экипаж корабля "Союз МС-23" завершил годовую миссию на МКС

Эта миссия на Международной космической станции стала самой длительной в истории

КОРОЛЕВ /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, который на орбите выполнял функции спецкора ТАСС, и астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю после самой длительной в истории миссии на Международной космической станции (МКС), передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

Космонавты и астронавт вернулись со станции на борту корабля "Союз МС-23", который приземлился юго-восточнее казахстанского города Жезказгана. К спускаемому аппарату направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться.

Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на МКС 21 сентября 2022 года. Изначально планировалось, что экипаж вернется на Землю весной, но его миссию пришлось продлить до 27 сентября из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря 2022 года. Чтобы обеспечить безопасное возвращение двух космонавтов и астронавта на Землю, к МКС в беспилотном режиме был отправлен "Союз МС-23".

Эта экспедиция стала самой длительной за всю историю МКС - к моменту посадки экипаж провел в космосе 371 сутки. Дольше них на орбите в рамках одной экспедиции пробыли только космонавты Валерий Поляков и Сергей Авдеев, совершавшие полеты на борту орбитальной станции "Мир". Так, Поляков пробыл на орбите 437 суток в 1994-1995 годах, а Авдеев - 379 суток в 1998-1999 годах.

За год полета на МКС было проведено 19 коррекций орбиты с помощью двигателей российских кораблей. Кроме того, Прокопьев и Петелин совершили шесть выходов в открытый космос, преимущественно направленных на дооснащение многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Экипаж МКС за время экспедиции также принял 15 космических кораблей, в том числе 4 грузовых корабля "Прогресс МС".

Как сообщил во вторник спецкор ТАСС на МКС Дмитрий Петелин, за время экспедиции космонавты пробежали на тренажере больше 1,1 тыс. км, что сопоставимо с расстоянием от Москвы до Самары. В течение года он также сообщал о проведении экспериментов по научной программе станции, в частности, эксперимента "Вампир" по выращиванию кристаллов в электровакуумной печи в условиях микрогравитации, эксперимента "Кардиовектор", в рамках которого космонавты вновь проверили влияние невесомости на работу сердца и параметров дыхания, и эксперимента "Каскад" по выращиванию микроорганизмов грибной культуры. Кроме того, с апреля на 3D-принтере было напечатано большинство макетов модулей МКС. Весь год Петелин также выполнял функции спецкора ТАСС: передавал с орбиты фото- и видеоматериалы, написал более сотни новостей для читателей агентства.