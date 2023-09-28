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ТАСС

Песков прокомментировал слова Хиллари Клинтон о "вине" Путина в расширении НАТО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Пресс-секретарь президента отметил, что экс-госсекретарь США известна попытками "поставить все с ног на голову и подменить понятия", и напомнил о решительном отказе Запада обсуждать гарантии безопасности для РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о решительном отказе Запада обсуждать гарантии безопасности для Москвы, комментируя заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о "вине" главы российского государства Владимира Путина в расширении НАТО.

"Госпожа Клинтон известна у нас своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами, отвечая на вопрос ТАСС. Как сообщало агентство Reuters, Клинтон, выступая в Госдепартаменте, обратилась к Путину по имени и заявила, что он сам "напросился" на расширение НАТО.

"Что касается последовательности действий президента Путина, то нужно напомнить госпоже Клинтон многочисленные волны расширения НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам, потом настойчивое предложение Путина западным странам обсудить эту ситуацию и выйти на подписание некоего документа [о гарантиях безопасности], проект которого был подготовлен российской стороной, и [напомнить] решительный отказ стран Запада что-либо обсуждать. И здесь совершенно ясно становится, что стало причиной СВО (специальной военной операции РФ - прим. ТАСС), которая проводится и продолжается", - указал Песков.

Также он напомнил о случае, произошедшем в 2009 году. Тогда занимавшая пост госсекретаря США Хиллари Клинтон подарила министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову кнопку, которая должна была символизировать перезагрузку отношений между Вашингтоном и Москвой. Однако вместо слова "перезагрузка" на кнопке по ошибке написали "перегрузка". "Понятно, что это, наверное, непреднамеренная ошибка, хотя и весьма говорящая сама по себе", - заметил пресс-секретарь российского лидера. 

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Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
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