Эксперт сообщил о хакерской атаке почти каждого оборонного предприятия РФ с 2022 года

Такие атаки проводятся ежедневно, отметил начальник управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России Дмитрий Шевцов

КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Почти каждое предприятие российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) начиная с 2022 года столкнулось с хакерскими атаками. Об этом заявил начальник управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России Дмитрий Шевцов.

"Почти каждая организация [ОПК] с 2022 года столкнулась с компьютерными DDoS-атаками, направленными <...> на прекращение работы сайтов, на которых размещаются общедоступные ресурсы предприятия, а также на прекращение функционирования тех или иных информационных систем и автоматизированных систем управления, которые непосредственно связаны с использованием сети Интернет", - сказал Шевцов на пленарном заседании форума по цифровизации ОПК "ИТОПК-2023".

Он подчеркнул, что такие атаки проводятся ежедневно. "Что заставляет нас, предприятия более внимательно относиться к выбору провайдера услуг, а также принимать дополнительные меры защиты информации", - добавил специалист.

XII форум по цифровизации оборонно-промышленного комплекса России "ИТОПК-2023" впервые проходит за Уралом - в Красноярске. На форум приехало более тысячи делегатов - представителей IT-компаний и предприятий ОПК из разных регионов России.