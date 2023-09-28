Войти
ТАСС

Эксперт сообщил о хакерской атаке почти каждого оборонного предприятия РФ с 2022 года

179
0
0
Хакер за компьютером
Хакер за компьютером.
Источник изображения: © Fotolia / Tomasz Zajda

Такие атаки проводятся ежедневно, отметил начальник управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России Дмитрий Шевцов

КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Почти каждое предприятие российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) начиная с 2022 года столкнулось с хакерскими атаками. Об этом заявил начальник управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России Дмитрий Шевцов.

"Почти каждая организация [ОПК] с 2022 года столкнулась с компьютерными DDoS-атаками, направленными <...> на прекращение работы сайтов, на которых размещаются общедоступные ресурсы предприятия, а также на прекращение функционирования тех или иных информационных систем и автоматизированных систем управления, которые непосредственно связаны с использованием сети Интернет", - сказал Шевцов на пленарном заседании форума по цифровизации ОПК "ИТОПК-2023".

Он подчеркнул, что такие атаки проводятся ежедневно. "Что заставляет нас, предприятия более внимательно относиться к выбору провайдера услуг, а также принимать дополнительные меры защиты информации", - добавил специалист.

XII форум по цифровизации оборонно-промышленного комплекса России "ИТОПК-2023" впервые проходит за Уралом - в Красноярске. На форум приехало более тысячи делегатов - представителей IT-компаний и предприятий ОПК из разных регионов России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Проекты
ИТ
Похожие новости
03.08.2022
На "Армии-2022" планируют подписать 36 госконтрактов на сумму свыше 522 млрд рублей
05.05.2021
Для госкомпаний могут ввести механизм гарантированного заказа у предприятий ОПК
11.07.2017
Ростех и ВЭБ запускают совместное предприятие для продвижения продукции ОПК
20.06.2016
Lynx против "Курганца": что Запад противопоставит новой российской БМП
20.11.2015
«ОПК» создает новые технологии для управления силами национальной обороны
28.04.2015
"Армата" и другая новейшая бронетехника РФ оснащены оборудованием для ведения сетецентрических боевых действий
15.05.2014
В Дне инноваций ЗВО примут участие более 40 предприятий ОПК, научных организации и военных вузов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 03:50
  • 55568
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 02:29
  • 61
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 27.09 23:25
  • 16
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.09 20:12
  • 2651
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.09 17:16
  • 60
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 27.09 17:10
  • 41
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 27.09 17:04
  • 0
Что прошло незаметно на «полях» 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
  • 27.09 11:55
  • 0
Во время избирательной кампании в Польше «безопасность страны» контролируется особым образом
  • 27.09 10:02
  • 42
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%
  • 27.09 01:57
  • 1
Производство артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" в 2024 году вырастет в 25 раз
  • 27.09 01:33
  • 1
Глава МИД Германии признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику
  • 26.09 23:02
  • 1
ТОП-лучших онлайн казино
  • 26.09 21:09
  • 1
США и Вьетнам ведут переговоры по продаже крупного пакета вооружений
  • 26.09 15:37
  • 0
Угроза с юга: Украина как плацдарм для нападения на Беларусь