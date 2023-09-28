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Военное обозрение

Литва поставила Украине радиолокационное оборудование для слежения за морем

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Источник изображения: topwar.ru

Литва передала Украине партию радиолокационного оборудования для слежения за морской акваторией. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства национальной обороны республики.

Глава военного ведомства Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о передаче Киеву неких радаров "морского наблюдения", поставку которых он анонсировал несколько дней назад в беседе с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Оборудование вошло в новый пакет военной помощи наряду с боеприпасами для гранатометов Carl Gustaf и "системами подрыва".

Эта помощь усилит возможности украинских военных по наблюдения за ситуацией на море для принятия решений по защите своих территориальных вод

- приводит Минобороны Литвы слова Анушаускаса.

Что за радиолокационное оборудование, его количество и характеристики не раскрываются "по соображениям безопасности". Отмечается, что поставка данного оборудования была согласована с Киевом, учитывая потребности и запросы украинских Военно-Морских Сил.

В Киеве уже отблагодарили Литву за такой подарок, а также выразили надежду, что Вильнюс продолжит поддерживать Украину в ее борьбе с Россией. В Минобороны Литвы не преминули напомнить, что уже составили план по оказанию военной помощи Украине на 2024-2026 года, собираясь потратить на это аж 200 млн. долларов.

Стоит отметить, что Литва, хоть и отправляет относительно мелкие партии военной помощи, но является самым активным и преданным сторонником режима Зеленского. Литовское Минобороны проводит обучение украинских военнослужащих, правда, не известно чему, принимает раненых и проводит их реабилитацию, выделяет средства, но не свои, а из международных фондов. В общем, помогает всем, что попадает к ней из Евросоюза.

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Страны
Литва
Россия
Украина
Продукция
Carl Gustaf M4
Проекты
Евросоюз
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