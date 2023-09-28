Войти
ТАСС

Guardian: Украина просит у Запада оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране

170
0
0
БПЛА Shahed-136
БПЛА Shahed-136.
Источник изображения: topwar.ru

По данным газеты, Киев "предлагает наносить ракетные удары по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии"

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Украина обратилась к странам Группы семи (G7) с просьбой предоставить вооружение для нанесения ударов по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Она ссылается на попавший в ее распоряжение документ, который украинские власти передали представителям стран G7 в августе. В нем говорится, что Украина предлагает наносить "ракетные удары по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации". В Киеве полагают, что эти дроны используются в ходе специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. "Вышеперечисленные [удары] могут наноситься Вооруженными силами Украины, если [западные] партнеры предоставят необходимые средства уничтожения", - сказано в 47-страничном документе.

При этом киевские власти выступили с утверждением, что в иранских дронах Shahed 131 и Shahed 136 в общей сложности было обнаружено более 100 электронных компонентов производства западных компаний, в том числе из Германии, Канады, Нидерландов, Польши, США, Швейцарии.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения информационным вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала СВО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Иран
Канада
Нидерланды
Польша
Россия
Сирия
США
Украина
Швейцария
Проекты
БПЛА
Похожие новости
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
09.04.2013
Рынок вооружений стран Латинской Америки в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
19.02.2013
Рейтинг экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока возглавляют США, Россия и Франция
04.12.2012
Объем экспорта вооружений в страны Ближнего Востока по периоду 2004-2011 гг. составил около 87 млрд долларов
21.02.2011
«Айдекс-2011»: будут ли подтверждены планы стран Ближнего Востока по закупке вооружений в условиях нестабильности в регионе?
24.05.2010
III Международный салон «Комплексная безопасность-2010» завершен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 03:50
  • 55568
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 02:29
  • 61
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 27.09 23:25
  • 16
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 27.09 20:12
  • 2651
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.09 17:16
  • 60
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 27.09 17:10
  • 41
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 27.09 17:04
  • 0
Что прошло незаметно на «полях» 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
  • 27.09 11:55
  • 0
Во время избирательной кампании в Польше «безопасность страны» контролируется особым образом
  • 27.09 10:02
  • 42
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.09 06:40
  • 0
КБГУ готов к открытию военно-учебного центра на 100%
  • 27.09 01:57
  • 1
Производство артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" в 2024 году вырастет в 25 раз
  • 27.09 01:33
  • 1
Глава МИД Германии признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику
  • 26.09 23:02
  • 1
ТОП-лучших онлайн казино
  • 26.09 21:09
  • 1
США и Вьетнам ведут переговоры по продаже крупного пакета вооружений
  • 26.09 15:37
  • 0
Угроза с юга: Украина как плацдарм для нападения на Беларусь